Surpriză de proporții la PRO TV, Gheboasă vrea să revină la Survivor România 2023: „Eu o să câștig cei 100.000 de euro”

Un nou sezon al competiției Survivor România a luat startul în data de 9 ianuarie 2023.

După ce, în prima săptămână, Gheboasă a cedat în jungla din Dominicană și a plecat acasă, , acum se pare că artistul și-a schimbat total părerea.

Gheboasă s-a răzgândit și vrea înapoi la Survivor 2023

Gheboasă a apărut în emisiunea „La Măruță”, unde a dezvăluit că motivele sale de a părăsi competiția au fost legate de dorul de casa, precum și condițiile din Republica Dominicană.

„Când am plecat din România, nu mă simțeam deloc bine. Știam că o să merg acolo. Eu sunt tânăr, e foarte greu să îmi iei telefonul, să-mi iei niște lucruri de care eu depind… am simțit că îmi iei ceva din mine. Am văzut că ceilalți colegi se simt bine și voiam să fiu și eu ca ei, dar nu mă simțeam deloc bine acolo. Parcă mi-a luat ceva din mine”, a explicat el la Pro TV, potrivit .

Mai mult decât atât, artistul a recunoscut că dorește să se întoarcă și că speră ca susținătorii săi să îi convingă pe organizatori.

„În cazul în care oamenii își doresc să mă vadă în continuare, puteți să trimiteți mesaje la Survivor România, puteți să faceți tot posibilul să mă bage înapoi. Dacă voi ajunge din nou în emisiune, ce credeți, eu o să câștig cei 100.000 de euro”, a declarat Gheboasă în emisiunea La Măruță.

De asemenea, cântărețul a explicat faptul că oamenii l-au judecat aspru pentru alegerea pe care a făcut-o, însă nimeni nu a înțeles pe deplin ce se afla în sufletul său în acele momente cumplite.

„Treaba e că oamenii au putut să mă judece doar din canapea, nu au fost lângă mine să vadă ce simt cu adevărat. Am trăit niște emoții pe care nu le-am trăit niciodată. , simțeam că nu o să mai ies de acolo”, a mai spus Gheboasă.