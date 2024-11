Surpriză pentru Mihai Bendeac, după ce a cumpărat două covoare de pe Temu: „Sunt deosebit de prost” (VIDEO)

Mihai Bendeac a avut parte de o surpriză neplăcută, după ce a comandat două covoare pentru living de pe site-ul Temu. El a fost atras de cât de bine arătau covoarele, dar și de preț. După ce a plasat comanda a așteptat mai bine de două luni să-i vină coletul și cand a ajuns… surpriză!

Cum a ajuns Bendeac să ia covoare de pe Temu

„Nu știu dacă ați auzit, dar există un site care se numește Temu. Eu nu auzisem de site-ul respectiv până când m-am lovit de o situație. Am zis să îmi schimb două din living. Am căutat covoare pe Google și mi-au apărut două covoare exact cum voiam eu.

M-am uitat la preț, unul era 180 de lei. Celălalt, mai mare, vreo 240 de lei. Am zis că am dat lovitura, o fi vreo promoție.

Mi le-am comandat și nu m-am uitat când vin, dar m-am gândit că durează mai mult. Eu am uitat de comandă, dar apoi am intrat pe mail.

M-am uitat și scria ceva de genul că au ajuns în Kazahstan”, a povestit actorul, pe Instagram.

Ce a primit Bendeac după ce a plasat comanda de covoare pe Temu

Mihai Bendeac a spus apoi că a tot așteptat pachetul și, când în sfârșit a ajuns, și-a dat seama că ceva nu e-n regulă de cum a pus mâna pe el.

„Deja trecuse o lună și ceva, devenisem absolut fascinat. Devenise ca un serial pentru mine. Trecuseră aproape două luni și, la un moment dat, eram la studio, tocmai terminasem de montat ce aveam în ziua aia și văd un mesaj care îmi spunea că a ajuns comanda la easybox. Covoarele mele? Un covor de 1,80 pe nu știu cât și altul de 2,20 pe 20 la easybox?

M-am dus spre casă, m-am oprit la easybox și când am pus mâna pe pachet mi-a scăpat mâna. Era un pachet extraordinar de mic și de ușor. Am ajuns acasă și când am deschis pachetul erau efectiv niște cârpe.

Dacă erai un om cu o casă, o mașină și cât de cât niște bani, în momentul în care călcai pe covoarele alea nu mai aveai nimic. Erau definiția sărăciei”, a mai povestit Mihai Bendeac.