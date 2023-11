Tatăl Andreei Bălan a ajuns la spital: „Am simțit ceva, un dezechilibru în a merge”

a fost nevoit să fie transportat de urgență la spital întrucât corpul său a început să cedeze. Efectele îmbătrânirii și ale trecerii timpului și-au lăsat amprenta, iar acest fapt s-a evidențiat atunci când a pierdut controlul asupra echilibrului său pe stradă. Conștientizând situația delicată, a decis să ceară ajutorul profesional prin internarea în unitatea spitalicească.

Tatăl Andreei Bălan a ajuns de urgență la spital

Prin urmare, să se prezinte la consultație medicală. Situația nu s-a dovedit a fi gravă, iar protocolul de tratament l-a ajutat să-și recapețe vitalitatea. Cu toate acestea, el consideră că și atitudinea sa pozitivă și ritmul alert al vieții pe care-l duce au contribuit semnificativ la procesul de vindecare.

„Am făcut niște controale, dar analizele au ieșit foarte bine. Am simțit ceva, un dezechilibru în a merge. Am ajuns la doctor și mi-a dat ce-mi trebuie. Mi-am revenit. Asta și din cauza căldurilor. Nu mi-am pus vreodată problema dacă mi-e teamă de moarte…

Nu m-am gândit niciodată la moarte. Eu sunt mai optimist, așa a fost generația noastră. Cei de acum sunt prăpăstioși. Mereu am fost pozitiv. E bine să fii un om bun. Eu toată viața am fost un sportiv. Am făcut kaiac-canoe, acum joc săptămânal tenis de masă. Merg și la competiții. Am sala la mine acasă, un aparat performant pentru gimnastică, ce solicită toți mușchii”, a povestit tatăl Andreei Bălan pentru