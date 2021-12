Tatăl Oanei Sîrbu a murit. Mesajul emoționant al actriței: „Te iubesc, poezie de om, sensibilitate și rafinament”

Tatăl Oanei Sîrbu, renumitul actor de pantomimă Romulus Sîrbu, a murit la vârsta de 87 de ani. Anul trecut, acesta fusese internat în spital.

A murit tatăl Oanei Sîrbu

Anunțul a fost făcut de actriță, într-un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Te iubesc, poezie de om, sensibilitate și rafinament, spectacol de emoții și trăiri! Toată lumea te iubește. Dacă aveai încă un pic de răbdare, Al decorase brăduțul într-un fel care ți-ar fi plăcut tare”, a scris Oana Sârbu, pe Facebook.

Anul trecut, și mama actriței a murit. Într-un interviu, Oana Sîrbu a spus că a făcut tot posibilul pentru a-și salva mama: „Problemele cu ea au început acum câțiva ani, vârsta și-a spus cuvântul. Am ajutat cât am putut pe partea medicală. Anul acesta, în august, se face un an de când mama a murit. O lună am încercat s-o salvez, dar nu s-a mai putut face nimic, împlinea 87 de ani. O văd în fața mea, râzând. Am și acasă câteva haine de-ale ei. O văd și în mutra fratelui meu, care seamănă leit cu ea. E acolo încontinuu, comunic în altă dimensiune cu ea”

Cine a fost Romulus Sîrbu

Romulus Sîrbu a fost actor de pantomimă.

El s-a născut pe 3 martie 1935, a studiat Școala de coregrafie „Floria Capssaly” și a avut o carieră de mai bine de 50 de ani.

Romulus Sîrbu a fost balerin la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” și a înființat cuplul comic fantezist ”Anton și Romică”, împreună cu Anton Nicolae.