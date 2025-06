Teo Trandafir: „Dacă nu mor acum, nu mor în viața mea”. Ce experiență a marcat-o

a vorbit despre o care a marcat-o profund. S-a întâmplat cu ani în urmă, când ei avea 3 ani, scrie .

Ce s-a întâmplat

„Nu am spus niciodată. Era, să zic 12.30 noaptea și aud în aparat, pentru că aveam unul și îl țineam de gât: mami… Urc și o găsesc plină de sânge și în ochi. În momentul în care am aprins lumina, am zis: dacă nu mor acum, nu mor în viața mea. Era plină de sânge, în păr, ochi, urechi, în tot. Îi spun atunci: hai să mergem în băiță, să ne jucăm ceva frumos. Ea avea atunci cam trei ani”, a povestit Teo Trandafir în podcastul găzduit de Nicoleta Luciu.

„A doua zi am fost la medic și mi-a explicat că ea, fără să vrea, și-a băgat mâna în nas, apoi de plictiseală s-a frecat și la ochișori, în păr… și la un moment dat m-a strigat. Nu se întâmplă așa ceva. Ea fiind calmă, era ok, eu eram psihopată. Îți dai seama ce înseamnă să aprinzi lumina și să-ți vezi copilul așa”, a adăugat aceasta.