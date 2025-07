Teo Trandafir și Nicoleta Luciu au o prietenie specială, care durează deja de ani de zile. Deși nu s-au mai întâlnit la fel de des de când Nicoleta a ales să iasă din lumina reflectoarelor și să se dedice creșterii celor patru copii ai ei, revederea a fost cu totul magnifică.

În ciuda trecerii timpului, relația dintre ele nu s-a destabilizat, iar comunicarea este la fel de ușoară și de naturală, ca și cum anii de absență nu ar fi existat.

Cuprins:

Teo Trandafir: „În momentul în care a avut nevoie de mine…”. Ce a transmis prezentatoarea TV

Ce gest a făcut prezentatoarea TV pentru Nicoleta Luciu

Cum o vede Teo Trandafir pe Nicoleta Luciu, în prezent

Teo Trandafir: „În momentul în care a avut nevoie de mine…”. Ce a transmis prezentatoarea TV

Teo Trandafir a împărțit o perioadă platoul de televiziune cu Nicoleta, care a fost asistenta ei TV. După ce a rămas însărcinată, a ales să părăsească lumea showbiz-ului și să se dedice familiei. Astfel, aceasta s-a mutat la Miercurea Ciuc alături de soțul ei.

De curând însă, Nicoleta a revenit în casele românilor, cu cel mai nou proiect al său. Aceasta și-a făcut un podcast, iar primul invitat al său a fost chiar Teo. a mărturisit că a fost de acord să participe la podcastul Nicoletei, fără să se gândească de două ori.

„Eu am știut clar că ea are 4 patru copii de crescut. În momentul în care o femeie trebuie să crească 4 copii, o lași să facă chestia asta. Și iarăși este o chestiune de libertate personală pe care i-o respect mai mult decât orice. În momentul în care ea a avut nevoie de mine și mi-a spus: “Vino la podcast!”, eu am zis “da” din prima. Adică, nici nu am stat să mă gândesc de zece ori, să-mi verific agenda. Vin, vom vedea noi cum facem să fie bine”, a declarat Teo Trandafir, conform

Ce gest a făcut prezentatoarea TV pentru Nicoleta Luciu

Teo Trandafir a menționat, de asemenea, că atunci când Nicoleta Luciu se afla la începutul carierei, ea simțea nevoia să o protejeze. Peste tot pe unde mergeau împreună, Teo adopta o atitudine de „macho”, deoarece i se părea că cei din jur ar vrea să o rănească în vreun fel.

„Da, la începuturile ei era cu totul altceva. Am și făcut o ședință foto la un moment dat în care eu eram destul de amenințătoare. Aveam o atitudine din asta macho, pentru că toată lumea mi se părea, mie cel puțin, că încearcă să-i facă ceva rău sau să spună ceva rău. Și atunci cumva eram spate în spate și pe fața mea se citea: domnișoara e cu mine”, a mai spus Teo.

Cum o vede Teo Trandafir pe Nicoleta Luciu, în prezent

Vedeta a povestit că, din punctul ei de vedere, Nicoleta este neschimbată. Aceasta arată la fel ca la 20 de ani, iar comunicarea dintre ele două este la un alt nivel. Reciproc, cele două femei găsesc o modalitate „lină” de a-și deschide sufletul una în fața celeilalte.

„Nicoleta e neschimbată. E foarte ușor de vorbit cu ea, e foarte ușor să te destăinui ei și ei pare-se că îi e la fel de ușor să se destăinuie mie. Și asta mi s-a părut minunat. Și am râs îmbrățișate cum se face de obicei între prietene care nu s-au mai văzut de o vreme”, a adăugat prezentatoarea TV.