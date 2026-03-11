Theo Rose a explicat public de ce a ales să își țină fiul departe de rețelele sociale, deși fanii sunt extrem de curioși să știe cum arată micuțul.

Care sunt motivele pentru care nu îl arată pe Saha

Artista a mărturisit că această decizie a fost una atent gândită și are legătură exclusiv cu dorința de a-i oferi lui Sasha un mediu liniștit în care să crească, departe de expunerea excesivă.

Theo Rose a explicat riscurile expunerii copilului pe internet

Artista a lămurit faptul că nu dorește să îl „ascundă” într-un mod absurd, dar vrea să evite situațiile în care persoane necunoscute ar putea să îi fotografieze sau să îi posteze copilul fără acordul părinților. Ea se teme că, odată ce fața copilului devine publică, acesta nu va mai avea dreptul la intimitate în orice loc s-ar afla.

„Cred că voi vă închipuiți că eu vi l-aș arăta și acum, ca orice părinte mă mândresc, mi-e drag de el, mi-ar plăcea să-l vedeți și voi. Nu e ca și cum îl port cu cagulă pe față atunci când ieșim afară, nu suntem absurzi, dar odată ce am face publice imagini cu fața copilului ar putea fi fotografiat oriunde, oricând, fără acordul nostru, și postat în aceleași condiții. Nu vrem să atragem genul ăsta de atenție asupra lui”, a explicat artista.

Ce își dorește cântăreața pentru fiul său

Un alt punct important pe care l-a luat în calcul este libertatea de alegere a copilului său atunci când acesta va crește. Cântăreața consideră că Sasha trebuie să decidă singur dacă își dorește celebritatea. Din acest motiv face tot posibilul ca el să fie tratat ca un copil normal, nu ca „fiul unei vedete”.

„Să îl posteze oricine, să zică oricine orice despre el, nu sunt pregătită și nu-i doresc genul ăsta de atenție momentan pentru că nici nu știu dacă e genul de om care își dorește atenția asta. Pe lângă asta, vrem să fie tratat ca un copil normal, să nu știe lumea că e copilul lui cutare”, a mai completat Theo.

Pe 14 iunie 2023, și partenerul ei, Anghel Damian, au devenit părinți pentru prima dată, iar venirea pe lume a lui Sasha Ioan este cel mai fericit moment din viața lor. după naștere și a împărtășit cu urmăritorii săi multe detalii despre cum este să devii mamă.