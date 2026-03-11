B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » De ce nu își arată Theo Rose copilul pe internet: „Nu sunt pregătită și nu-i doresc genul ăsta de atenție”

De ce nu își arată Theo Rose copilul pe internet: „Nu sunt pregătită și nu-i doresc genul ăsta de atenție”

Flavia Codreanu
11 mart. 2026, 19:16
De ce nu își arată Theo Rose copilul pe internet: „Nu sunt pregătită și nu-i doresc genul ăsta de atenție”
sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Care sunt motivele pentru care nu îl arată pe Saha
  2. Theo Rose a explicat riscurile expunerii copilului pe internet
  3. Ce își dorește cântăreața pentru fiul său  

Theo Rose a explicat public de ce a ales să își țină fiul departe de rețelele sociale, deși fanii sunt extrem de curioși să știe cum arată micuțul.

Care sunt motivele pentru care nu îl arată pe Saha

Artista a mărturisit că această decizie a fost una atent gândită și are legătură exclusiv cu dorința de a-i oferi lui Sasha  un mediu liniștit în care să crească, departe de expunerea excesivă.

Theo Rose a explicat riscurile expunerii copilului pe internet

Artista a lămurit faptul că nu dorește să îl „ascundă” într-un mod absurd, dar vrea să evite situațiile în care persoane necunoscute ar putea să îi fotografieze sau să îi posteze copilul fără acordul părinților. Ea se teme că, odată ce fața copilului devine publică, acesta nu va mai avea dreptul la intimitate în orice loc s-ar afla.

„Cred că voi vă închipuiți că eu vi l-aș arăta și acum, ca orice părinte mă mândresc, mi-e drag de el, mi-ar plăcea să-l vedeți și voi. Nu e ca și cum îl port cu cagulă pe față atunci când ieșim afară, nu suntem absurzi, dar odată ce am face publice imagini cu fața copilului ar putea fi fotografiat oriunde, oricând, fără acordul nostru, și postat în aceleași condiții. Nu vrem să atragem genul ăsta de atenție asupra lui”, a explicat artista.

Ce își dorește cântăreața pentru fiul său  

Un alt punct important pe care l-a luat  în calcul este libertatea de alegere a copilului său atunci când acesta va crește. Cântăreața consideră că Sasha trebuie să decidă singur dacă își dorește celebritatea. Din acest motiv face tot posibilul ca el să fie tratat ca un copil normal, nu ca „fiul unei vedete”.

„Să îl posteze oricine, să zică oricine orice despre el, nu sunt pregătită și nu-i doresc genul ăsta de atenție momentan pentru că nici nu știu dacă e genul de om care își dorește atenția asta. Pe lângă asta, vrem să fie tratat ca un copil normal, să nu știe lumea că e copilul lui cutare”, a mai completat Theo.

Pe 14 iunie 2023, Theo Rose și partenerul ei, Anghel Damian, au devenit părinți pentru prima dată, iar venirea pe lume a lui Sasha Ioan este cel mai fericit moment din viața lor. Vedeta s-a recuperat rapid după naștere și a împărtășit cu urmăritorii săi multe detalii despre cum este să devii mamă.

Tags:
Citește și...
Daciana Sârbu a avut nevoie de psiholog să treacă peste divorțul de Victor Ponta: „Eu nu văd asta ca pe un eșec. M-am reinventat”
Monden
Daciana Sârbu a avut nevoie de psiholog să treacă peste divorțul de Victor Ponta: „Eu nu văd asta ca pe un eșec. M-am reinventat”
De ce nu a făcut închisoare Șerban Huidu? Explicațiile oferite după 15 ani de la tragedia în care au murit 3 persoane
Monden
De ce nu a făcut închisoare Șerban Huidu? Explicațiile oferite după 15 ani de la tragedia în care au murit 3 persoane
Monica Tatoiu surprinde! Ce spune despre post și relația ei cu Dumnezeu: „Nu le am nici cu spoveditul”
Monden
Monica Tatoiu surprinde! Ce spune despre post și relația ei cu Dumnezeu: „Nu le am nici cu spoveditul”
Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
Monden
Secretul Danei Săvuică la 56 de ani! Fostul fotomodel a dezvăluit ce face pentru a rămâne în formă
Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde
Monden
Cine sunt cele mai bogate vedete din România. Sumele uriașe pe care le-au strâns te vor surprinde
Meniu de Oscar. Preparatele cu care va fi delectată elita Hollywoodului la ceremonia de decernare
Monden
Meniu de Oscar. Preparatele cu care va fi delectată elita Hollywoodului la ceremonia de decernare
Anca Serea, epuizată după ce a rămas singură cu cei 6 copii: „Sunt trează de la ora 6:00”
Monden
Anca Serea, epuizată după ce a rămas singură cu cei 6 copii: „Sunt trează de la ora 6:00”
Emil Rengle și Alejandro au stabilit data nunții. Evenimentul va fi dublu: „Să știe toată România că există o nuntă gay în țară”
Monden
Emil Rengle și Alejandro au stabilit data nunții. Evenimentul va fi dublu: „Să știe toată România că există o nuntă gay în țară”
Ce l-a scos din minți pe Bogdan Vlădău? Vedeta a răbufnit pe internet
Monden
Ce l-a scos din minți pe Bogdan Vlădău? Vedeta a răbufnit pe internet
Laurette poate să meargă din nou! Vedeta a fost imobilizată la pat din cauza unei controversate intervenții estetice. Prin ce coșmar a trecut (FOTO)
Monden
Laurette poate să meargă din nou! Vedeta a fost imobilizată la pat din cauza unei controversate intervenții estetice. Prin ce coșmar a trecut (FOTO)
Ultima oră
19:43 - Dominic Fritz, despre scandalul din Parlament: „Trompete care fac jocul Rusiei” (GALERIE FOTO)
19:16 - Ministerul Educației redefinește rolul directorilor de școli. Cum ar trebui să arate managerul școlar în noul sistem
19:15 - Ce măsuri s-au luat la liceul din Tulcea unde 2 elevi s-au sinucis din cauza bullying-ului: „Îi urăsc pe toţi din clasa mea, profesorii sunt oribili. Chiar m-am săturat, nu mai pot”
18:35 - Daciana Sârbu a avut nevoie de psiholog să treacă peste divorțul de Victor Ponta: „Eu nu văd asta ca pe un eșec. M-am reinventat”
18:34 - Locuri de muncă plătite cu mii de euro neocupate în Europa. În ce domeniu se caută angajați în Germania și Polonia
18:33 - Explicația poliției după ce o femeie din Satu Mare s-a plâns că mascații au descins la o adresă greșită
18:04 - Camere de supraveghere montate în toaleta fetelor, la Liceul de Artă din Focșani. Cum argumentează conducerea
17:56 - S-a aflat de ce vine Zelenski în România. Anunțul oficial făcut din biroul lui Nicușor Dan (DOCUMENT)
17:51 - Participarea Iranului la Cupa Mondială din 2026, sub semnul întrebării. Cum influențează conflictul politic decizia autorităților
17:48 - Fondatorul Telegram a pierdut 61% din avere. Ce se întâmplă cu averea lui Pavel Durov