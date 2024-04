Trailerul „Joker 2”: Primele imagini cu Lady Gaga și Joaquin Phoenix dezlănțuiți și îndrăgostiți

, cu Joaquin Phoenix în rolul lui Arthur Fleck (care devine ulterior dușmanul notoriu al lui Batman) și conspiră cu Lady Gaga ca Harley Quinn, este că lumea are nevoie de mai multă… iubire.

Joker nu mai e singur, Joker e îndrăgostit

Filmările dark încep la faimosul Arkham Asylum – unde Joker este închis la sfârșitul primului film – în timp ce Arthur Fleck are o „întâlnire” întâmplătoare cu o deținută (ai ghicit, Harley Quinn a lui Gaga).

După întâlnirea neașteptată pe holurile închisorii, ei se îndrăgostesc nebunește, profund și plănuiesc să înfrunte lumea dincolo de celulele lor. Așa ajung pe străzile din Gotham City, unde dansează nebunește.



„Sunt un nimeni. Nu am făcut nimic cu viața mea, așa ca tine,” îi spune Harley Quinn lui Joker în timp ce mimează că s-ar împușca în cap.

„Îți voi spune ce s-a schimbat”, spune Joker în trailer. „Nu mai sunt singur – despre asta ar trebui să vorbim!”

Trailerul se termină cu Harley la Arkham Asylum în timp ce desenează o față fericită cu ruj roșu pe peretele de sticlă dintre ea și Joker. „Vreau să te văd cu adevărat”, îi spune ea.

Deși filmul „Joker” din 2019 a fost catalogat drept „unic”, regizorul Todd Phillips a spus că el și Phoenix au vorbit întotdeauna despre realizarea unei continuări.

„Ne-a plăcut foarte mult personajul lui Arthur, dar nu am vrut să stricăm filmul [original]”, a spus Phillips. „Am ales-o pe Gaga pentru că este magică.”

Joker 2 are parte de un buget de 200 de milioane de dolari

Se știe puține despre intriga reală a sequelului, care ar fi un muzical. Phillips a spus că clasificarea nu este exactă, deși va conține o mulțime de numere de cântece și dans. În trailer, ei valsează pe acoperișuri și prin Gotham City pe „What the World Needs Now Is Love”.

„Îmi place să spun că este un film în care muzica este un element esențial”, spune Phillips. „Nu se îndepărtează prea mult de primul film. Arthur e foarte talentat la muzică.”

Primul „Joker” a devenit un blockbuster masiv cu 1 miliard de dolari în box office-ul global. A devenit primul film cu rating R care a trecut de miliardul de dolari și a câștigat 11 nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film.

– la exact cinci ani de la primul film. Producția originală a costat 62,5 milioane de dolari, un buget neobișnuit de conservator pentru o adaptare a unor benzi desenate. Având în vedere succesul său financiar extraordinar, următorul Joker beneficiază de un buget mult mai substanțial de 200 de milioane de dolari.