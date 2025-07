Trei sferturi din familia lui Tzancă Uraganu nu a fost la botezul fiicei lui cu Marymar. Manelistul a explicat motivul

și Alina Marymar și-au botezat fetița săptămâna trecută. Deși a fost un eveniment fastuos, cu aproximativ 400 de invitați, trei sferturi din familia artistului nu au fost prezenți la botez.

și Marymar sunt împreună de ceva timp și au împreună o fetiță, pe Anais, al cărui botez a avut loc în cursul săptămânii trecute. Relația cântărețului cu Marymar nu mai este un secret pentru nimeni și, deși el este căsătorit cu Lambada, încă de când cei doi aveau vârste fragede, acest lucru nu l-a oprit în a se afișa cu focoasa brunetă.

De ce nu a venit toată familia lui Tzancă la botez

Manelistul a fost felicitat pe contul său de TikTok pentru petrecerea reușită pe care a făcut-o pentru fiica sa. Printre altele, Tzancă a adus în discuție faptul că multe persoane din rudele lui au lipsit de la eveniment. Motivul a fost explicat de artist.

„Când ești într-o agitație, mai te zăpăcești, mai uiți, dar asta nu înseamnă că dacă nu am chemat pe cineva nu am avut plăcere. Nu au fost trei sferturi din neamurile mele, credeți-mă, care sunt ai mei. Deci trei sferturi din neamurile mele apropiate nu au fost. Care a fost anul ăsta nu a fost anul trecut, care a fost anul trecut nu a fost anul ăsta, vă dați seama că nu ai cum să le faci pe toate, pentru că ar însemna să fie peste 1.500 de oameni la tot ce am eu”, a spus Tzancă Uraganu, pe

Urmează botezul fiului pe care îl are cu Lambada

După petrecerea reușită acum, Tzancă a anunțat un alt eveniment important din viața lui. Acesta urmează să își creștineze fiul, pe Yamal Andrei, care are aproape un an, însă nu a dezvăluit deocamdată data la care va avea loc botezul. Yamal este băiatul cel mic pe care artistul îl are cu soția sa, Lambada.

„Mai am o petrecere, care va fi la botez, la băiat. O să vă anunț data (…) Mă bucur că a ieșit așa de frumos (n.r. botezul fiicei lui) (…) Eu nu m-am așteptat la câte sute de oameni, eu am zis că or să fie 150-200 de oameni, dar au fost peste 400 și ceva”, a mai declarat manelistul.