Tzancă Uraganu și Marymar își botează astăzi fetița. Ce mesaj au transmis cei doi părinți

și Alina Marymar trăiesc clipe fericite, astăzi, deoarece urmează ca fiica lor, Anastasia, în vârstă de aproape doi ani, să fie botezată.

Cei doi părinți au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare, referitoare la evenimentul pe care îl așteaptă de mult timp și pentru care s-au făcut pregătiri impresionante.

Potrivit , artistul s-a deplasat în Capitală astăzi, nu oricum, ci cu o caleașcă. De asemenea, mașinile luxoase au fost și ele prezente în marșul făcut de cunoscutul cântăreț, prin București.

Ce mesaje au transmis Tzancă și Marymar

și Marymar formează un cuplu de câțiva ani buni, iar manelistul, deși este căsătorit, nu are nicio reținere în a-și afișa relația cu focoasa brunetă. Astăzi, ambii parteneri au transmis mesaje pe conturile de socializare.

„Este un moment mult așteptat, sunt și emoții. Vă mulțumesc frumos pentru urări. Și vouă să vă trăiască familia. Rămâneți alături de noi, că veți avea ce vedea, vă promit”, a spus Tzancă Uraganu, în timpul unui live pe rețelele de socializare.

„Astăzi ne creştinăm fetița… am emoții, de nu am putut dormi mai deloc. Am fost toate zilele într-o agitație maximă şi sper să iasă totul așa cum mi-am dorit!”, a scris Alina Marymar pe rețelele de socializare.