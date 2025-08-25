B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Trucuri pentru menținerea frumuseții. Ceaiuri care au efectul injecțiilor cu Botox

Trucuri pentru menținerea frumuseții. Ceaiuri care au efectul injecțiilor cu Botox

Adrian Teampău
25 aug. 2025, 11:38
Trucuri pentru menținerea frumuseții. Ceaiuri care au efectul injecțiilor cu Botox
sursă foto: Unsplash

Mai multe ceaiuri au efectele unor stimulente naturale de colagen, acționând, precum Botoxul, împotriva îmbătrânirii. Este suficient să fie introduse în dieta zilnică pentru a obține rezultate pozitive.

Cuprins:

  • Care este importanța colagenului pentru organism
  • Ceaiurile care acționează contra îmbătrânirii
  • Cum ar trebui să arate o cură de înfrumusețare
  • Precauții pentru cei care urmează cura

Care este importanța colagenului pentru organism

O cană cu ceai poate înlocui un tratament costisitor împotriva îmbătrânirii. Anumite plante acționează ca un stimulent natural, accesibil și eficient, asupra pielii, ca serurile folosite în cosmetică. Anumite selecții de ceaiuri pot susține organismul în lupta contra radicalilor liberi și pot proteja fibrele de colagen, menținând fermitatea tenului.

Colagenul ajută pielea să se mențină sănătoasă, fermă și întinsă. Problema apare după vârsta de 25–30 de ani când producția de colagen a organismului se reduce. Astfel, radicalii liberi și enzimele colagenazice accelerează degradarea pielii care își pierde elasticitatea și liniile fine.

În acest context, multe persoane apelează la tratamente bazate pe suplimente cu colagen care să ajute la menținerea elasticității pielii Ca alternativă la aceste tratamente, cei interesați pot urma un ritual simplu, bazate pe trei ceaiuri care trebuie băute zilnic, astfel încât să acționeze asemenea unui filtru natural împotriva îmbătrânirii, conform click.ro.

Ceaiurile care acționează contra îmbătrânirii

Natura a creat plante care pot substitui cu succes tratamentele costisitoare de întârziere a procesului de îmbătrânire. Este vorba despre ceaiuri bogate în polifenoli și antioxidanți care stimulează indirect sinteza colagenului. Este vorba despre:

  • Ceaiul alb care este un concentrat de catechine, antioxidanți puternici ce neutralizează radicalii liberi. Studiile arată că extractele de ceai alb inhibă enzimele care degradează colagenul și elastina. Acest ceai se prepară într-o ceașcă cu apă încălzită la 70–80 de grade Celsius, prin inguzare, 2–3 minute. Se consumă dimineața;
  • Rooibos este o plantă bogată în flavonoide unice precum aspalatina, cu efect antioxidant și antiinflamator. Ceaiul preparat din această plantă reduce iritațiile și sprijină bariera cutanată, oferind pielii un aspect uniform și calm. Se prepară într-o cană de apă încălzită la 95–100 grade, prin infuzare vreme de 5–7 minute. Este un ceai relaxant care se consumă după amiază sau seara.
  • Hibiscusul este o sursă naturală de antocianine și vitamina C, cofactor esențial pentru producția de colagen. Ceaiul de hibiscus are efect răcoritor, ușor acidulat și hidratant. Se prepară în apă fierbinte, încălzită la 90–95 grade Celsius, prin infuzare timp de 5–10 minute. De asemenea, poate fi consumat după ce a fost răcit 8–12 ore la frigider, pentru un gust mai delicat și mai prietenos cu vitamina C. Se consumă seara, de preferință, dacă stomacul tolerează aciditatea.

Cum ar trebui să arate o cură de înfrumusețare

Pentru a avea efect, cele trei ceaiuri ar trebui consumate zilnic, astfel ajutând la întârzierea procesului de îmbătrânire și de refacere a colagenului. Asfel, în fiecare zi, rutina presupune consumul a câte unei căni din fiecare tip de ceai:

  • Dimineața: Ceai alb – scut antioxidant.
  • După-amiaza: Rooibos – calmare și echilibru.
  • Seara: Hibiscus – hidratare și stimulare a colagenului în timpul regenerării nocturne.

Consumul acestor ceaiuri este recomandat ca supliment la hidratarea cu apă.

Precauții pentru cei care urmează cura

Cele trei ceaiuri pot substitui tratamentele costisitoare sau alte intervenții invazive pentru susținerea frumuseștii. Este o cură la îndemâna oricui, ce nu necesită costuri mari și nici alte proceduri mai mult sau mai puțin dureroase. Cu toate acestea, este bine ca persoanele care apelează la acest ritual să aibă grijă la precauțiile consumului de ceai:

  • Ceaiul alb conține cofeină, într-o cantitate foarte mică, astfel încât se recomabndă consumul a cel mult 400 mg/zi;
  • Hibiscus are efect în scăderea tensiunii arteriale, drept care nu este recomandat în sarcină sau alăptare fără aviz medical;
  • Rooibos este destul de sigur pentru consum, dar în exces poate afecta enzimele hepatice la persoane sensibile.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Britney Spears, fotografie provocatoare pe platformele sociale. Artista dă naștere la noi controverse
Monden
Britney Spears, fotografie provocatoare pe platformele sociale. Artista dă naștere la noi controverse
Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
Monden
Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
Monden
Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
Motivul pentru care Mihaela Rădulescu a fost respinsă de familia lui Felix Baumgartner. Ce știe Carmen Harra
Monden
Motivul pentru care Mihaela Rădulescu a fost respinsă de familia lui Felix Baumgartner. Ce știe Carmen Harra
Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare
Monden
Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare
Mihai Călin, căsnicie de peste 20 de ani cu Silvia. Cum au trecut peste toate necazurile: „Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură”
Monden
Mihai Călin, căsnicie de peste 20 de ani cu Silvia. Cum au trecut peste toate necazurile: „Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură”
Jador a ajuns la spital cu fiul său, care are doar 3 luni. Cu ce boală a fost diagnosticat Avraam (VIDEO)
Monden
Jador a ajuns la spital cu fiul său, care are doar 3 luni. Cu ce boală a fost diagnosticat Avraam (VIDEO)
Reacția lui Gigi Becali, după Cristian Rizea l-a acuzat că și-a înșelat soția vreme de 20 de ani cu Tania Budi: „A înnebunit lumea”
Monden
Reacția lui Gigi Becali, după Cristian Rizea l-a acuzat că și-a înșelat soția vreme de 20 de ani cu Tania Budi: „A înnebunit lumea”
Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
Monden
Ce studii are Ionuț Rusu și ce meserie a practicat înainte să devină comediant: „Eram plecat câte două luni și, crede-mă, în condiții nasoale”
Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
Monden
Ella Vișan de la Insula Iubirii le-a răspuns celor care o judecă după scena intimă cu Teo din baie: „Jumătate din voi ați fost aduși de barză”
Ultima oră
12:03 - Britney Spears, fotografie provocatoare pe platformele sociale. Artista dă naștere la noi controverse
11:55 - (VIDEO) Un fost candidat la prezidențiale ar fi încercat să racoleze un minor. Cum acționează oamenii legii în acest caz
11:48 - O infecție fără simptome le împiedică pe femei să aibă copii. Testul care trebuie făcut anual pentru depistare și tratament la timp
11:36 - Un avion cu turiști ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
11:30 - Oana Țoiu, în deschiderea RADR: „Rusia rămâne principala provocare”. Ce a mai declarat ministrul
11:15 - România, printre țările UE cu cei mai puțini angajați care fac ore suplimentare la serviciu. Ce arată datele Eurostat
10:58 - Scenarii apocaliptice create de Inteligența Artificială. Orașele șterse de pe fața pământului într-un eventual război mondial
10:55 - Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
10:45 - Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
10:33 - Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi