Mai multe ceaiuri au efectele unor stimulente naturale de colagen, acționând, precum Botoxul, împotriva . Este suficient să fie introduse în pentru a obține rezultate pozitive.

Cuprins:

Care este importanța colagenului pentru organism

Ceaiurile care acționează contra îmbătrânirii

Cum ar trebui să arate o cură de înfrumusețare

Precauții pentru cei care urmează cura

Care este importanța colagenului pentru organism

O cană cu ceai poate înlocui un tratament costisitor împotriva îmbătrânirii. Anumite plante acționează ca un stimulent natural, accesibil și eficient, asupra pielii, ca serurile folosite în cosmetică. Anumite selecții de ceaiuri pot susține organismul în lupta contra radicalilor liberi și pot proteja fibrele de colagen, menținând fermitatea tenului.

Colagenul ajută pielea să se mențină sănătoasă, fermă și întinsă. Problema apare după vârsta de 25–30 de ani când producția de colagen a organismului se reduce. Astfel, radicalii liberi și enzimele colagenazice accelerează degradarea pielii care își pierde elasticitatea și liniile fine.

În acest context, multe persoane apelează la tratamente bazate pe suplimente cu colagen care să ajute la menținerea elasticității pielii Ca alternativă la aceste tratamente, cei interesați pot urma un ritual simplu, bazate pe trei ceaiuri care trebuie băute zilnic, astfel încât să acționeze asemenea unui filtru natural împotriva îmbătrânirii, conform .

Ceaiurile care acționează contra îmbătrânirii

Natura a creat plante care pot substitui cu succes tratamentele costisitoare de întârziere a procesului de îmbătrânire. Este vorba despre ceaiuri bogate în polifenoli și antioxidanți care stimulează indirect sinteza colagenului. Este vorba despre:

Ceaiul alb care este un concentrat de catechine, antioxidanți puternici ce neutralizează radicalii liberi. Studiile arată că extractele de ceai alb inhibă enzimele care degradează colagenul și elastina. Acest ceai se prepară într-o ceașcă cu apă încălzită la 70–80 de grade Celsius, prin inguzare, 2–3 minute. Se consumă dimineața;

Rooibos este o plantă bogată în flavonoide unice precum aspalatina, cu efect antioxidant și antiinflamator. Ceaiul preparat din această plantă reduce iritațiile și sprijină bariera cutanată, oferind pielii un aspect uniform și calm. Se prepară într-o cană de apă încălzită la 95–100 grade, prin infuzare vreme de 5–7 minute. Este un ceai relaxant care se consumă după amiază sau seara.

Hibiscusul este o sursă naturală de antocianine și vitamina C, cofactor esențial pentru producția de colagen. Ceaiul de hibiscus are efect răcoritor, ușor acidulat și hidratant. Se prepară în apă fierbinte, încălzită la 90–95 grade Celsius, prin infuzare timp de 5–10 minute. De asemenea, poate fi consumat după ce a fost răcit 8–12 ore la frigider, pentru un gust mai delicat și mai prietenos cu vitamina C. Se consumă seara, de preferință, dacă stomacul tolerează aciditatea.

Cum ar trebui să arate o cură de înfrumusețare

Pentru a avea efect, cele trei ar trebui consumate zilnic, astfel ajutând la întârzierea procesului de îmbătrânire și de refacere a colagenului. Asfel, în fiecare zi, rutina presupune consumul a câte unei căni din fiecare tip de ceai:

Dimineața: Ceai alb – scut antioxidant.

După-amiaza: Rooibos – calmare și echilibru.

Seara: Hibiscus – hidratare și stimulare a colagenului în timpul regenerării nocturne.

Consumul acestor ceaiuri este recomandat ca supliment la hidratarea cu apă.

Precauții pentru cei care urmează cura

Cele trei ceaiuri pot substitui tratamentele costisitoare sau alte intervenții invazive pentru susținerea frumuseștii. Este o cură la îndemâna oricui, ce nu necesită costuri mari și nici alte proceduri mai mult sau mai puțin dureroase. Cu toate acestea, este bine ca persoanele care apelează la acest ritual să aibă grijă la precauțiile consumului de ceai: