Tudor Chirilă, la 22 de ani, de la moartea lui Ioan Chirilă: „Tata a apucat să asculte primul album al trupei Vama Veche și cred că a plecat cumva mulțumit dintre noi’

Acum 22 de ani, a murit Ioan Chirilă. Cu acest prilej, actorul Tudor Chirilă a vine cu un mesaj emoționant, în care vorbește despre renumitul jurnalist sportiv.

Cum a decis să-și urmeze o facultate

Actorul spune că nu putea să înțeleagă ce îi place să facă. Nu a avut vreo direcție. Decizia de a urma o facultate solidă i-a venit spontan.

„Am dat la facultate și mi s-a schimbat totul, mi s-a părut că facultatea e libertatea pe care nu am avut-o în liceu. În liceu, erau ăia doi profesori pe care îi are oricare dintre noi și care au fost mișto, în rest ‘bă, ratatule!’, ‘nu o să-ți iasă nimic’!”, a mărturisit Tudor Chirilă, în cadrul podcastului „Aproximativ Discuții” cu Gojira.

Ioan Chirilă, fanul trupei „Vama veche”

Cei doi au avut o relație frumoasă și apropiată. Tudor Chirilă își amintește cu mare drag de Ioan Chirilă, celebrul gazetar. După moartea tatălui său, actorul a fondat și Gala Premiilor „Ioan Chirilă”, în cadrul căreia jurnaliștii sportivi primesc distincții valoroase.

„Am terminat facultatea, am intrat în ‘Trupa pe butoaie, am făcut un prim spectacol la teatrul de comedie, ‘Mireasa mută, apoi nu s-a mai întâmplat nimic. După ce am căzut, ăla a fost momentul în care, după o beție cu ‘Trupa pe butoaie după un spectacol, l-am întâlnit pe Liviu cu care aveam să facem, alături de Traian Bălănescu, trupa ‘Vama Veche’. Tata a apucat să asculte primul album al trupei ‘Vama Veche’ și cred că a plecat cumva mulțumit dintre noi’, a mărturisit Tudor Chirilă.