Tudor Chirilă a vorbit despre acestuia de a continua în viață. Artistul spune că pentru el este extrem de importantă, „este locul unde te întorci și te încarci”.

Mărturisiri emoționante despre familie

Tudor Chirilă a vorbit despre familie. El a spus că aceasta îi aduce echilibrul în viață, de acolo se încarcă.

„Tot familia este locul unde te întorci și te încarci. Nu vreau să sune așa extrem de conservator, pentru că, din punctul meu de vedere, suntem animale sociale și avem nevoie de cei care ne iubesc și, în același timp, avem nevoie să oferim iubire. Cred că e mereu o bătălie între partea profesională, care alimentează o nevoie personală de orgoliu, de realizare și, în același timp, partea personală care alimentează niște nevoi de dragoste, de acceptare, de validare emoțională, sentimentală, pentru că seara e păcat să bei un pahar de vin singur”, a mărturisit el, conform .

„Pe de altă parte, de multe ori ai nevoia de a fi singur și cred că toate lucrurile astea balansează. Pentru mine, familia este locul unde poți merge și când ești fericit, dar și când ești nefericit sau obosit”, a mai adăugat.

Unde au mers în vacanță

Acesta a vorbit și despre vacanțele pe care le preferă împreună cu familia lui. Aceștia au câteva locuri favorite.

„Nouă ne plac foarte mult vacanțele active. Vara mergem la mare pentru copii, dar ne place foarte mult și muntele, ne plac drumețiile, vrem să îi obișnuim pe copii cu ele. Am mers în diverse locuri, dar ne place Franța foarte mult, pentru munți și pentru schi. Anul acesta am mers în Spania în vacanța de vară, în Mallorca, care este un loc absolut superb, unde am întâlnit și mulți români foarte mișto și ne-am simțit foarte bine. A fost pentru prima dată când am fost într-o gașcă mai mare, copiii au fost cu prietenii lor și a fost o super vacanță pe care dacă nu o aveam cred că cedam”, a povestit Tudor Chirilă.

„Recunosc că sunt un pic obosit”

Cu atâtea proiecte în derulare, Tudor Chirilă a recunoscut că se simte „un pic obosit”. Nu prea a avut parte de pauze în ultima perioadă. El a lucrat la un film cu o prietenă.

„Anul acesta cred că am făcut un pic prea multe lucruri, cred că ar fi trebuit să iau o pauză… Dar fac acest film cu o prietenă care m-a rugat foarte mult și care mi-a ocupat și ultimele zile libere pe care le aveam în vara asta. Eu nu cred că excelez în toate. Sincer să fiu, nu cred că excelez în vreuna, adică am niște vârfuri la anumite momente ale carierei, dar să excelezi înseamnă să o ții așa, cu motorul turat”, a mărturisit artistul.

„Recunosc că sunt un pic obosit, mi-aș dori mult mai mult, dar nu reușesc să schimb eu prejudecățile industriei de film, care nu se îndreaptă întotdeauna către oameni publici cunoscuți sau către așa-zise „vedete, cum probabil sunt catalogat și eu. Mă doare că nu fac mai mult film, aș vrea să fac parte din mai multe filme de autor decât din filme comerciale”, a mai spus el.

Ce îl ajută în carieră pe Chirilă

Într-un alt interviu, Tudor Chirilă a recunoscut că un actor trebuie să fie extrem de organizat. Acest lucru îl ajută.

„Când ești tânăr, n-ai de ales și, cu atât mai mult, trebuie să fii organizat. Când începi să ai posibilitatea să alegi roluri, trebuie să te gândești de două ori. Dacă ai intrat într-un proiect, stai și fă-ți treaba – asta nu înseamnă să fii tăcut și să nu spui, mai ales dacă proiectul nu merge cum te așteptai”, a spus artistul.

„Poți să ai o voce, dar este important când ai vocea aia, cum o folosești în așa fel încât să nu prejudiciezi, de fapt, într-un final, tot proiectul”, a adăugat acesta.