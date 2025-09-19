B1 Inregistrari!
O tânără actriță a murit în Marea Britanie după ce a fost mușcată de o insectă / Familia acuză medicii de neglijență

George Lupu
19 sept. 2025, 08:40
O tânără actriță a murit în Marea Britanie după ce a fost mușcată de o insectă / Familia acuză medicii de neglijență
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum a avut loc tragedia tinerei, după ce a fost mușcată de o insectă
  2. Acuzațiile familiei la adresa medicilor
  3. Care a fost diagnosticul medicilor

O familie din Grecia acuză medicii din Marea Britanie că au lăsat-o pe fiica lor să moară, după ce a fost mușcată de o insectă.

Cum a avut loc tragedia tinerei, după ce a fost mușcată de o insectă

Marissa Laimou, o tânără actiță în vârstă de 30 de ani, a fost găsită în mod tragic moartă în patul ei de către o menajeră la casa în care locuia cu părinții ei în centrul Londrei, pe 11 septembrie.

În zilele dinaintea morții sale, familia ei spune că aceasta și-a exprimat îngrijorări majore cu privire la sănătatea sa la două spitale londoneze respectate – inclusiv unul la care a fost dusă de urgență cu o ambulanță – dar medicii au decis în cele din urmă să o externate.

Bogata familie Lemos, una dintre cele mai mari dinastii din industria navală greacă, intenționează acum să întreprindă acțiuni în justiție, a confirmat o rudă pentru Daily Mail, adăugând: „Vor merge împotriva lor, desigur. Aceasta este neglijență 100%. Marissa a dispărut din cauza lor.

„Nu ar fi fost nimic să o țină o noapte.” Ar fi putut să o monitorizeze, să-i dea antibiotice, ar fi salvat-o. S-a dus la locul potrivit pentru tratament. Nu ar fi trebuit să o lase să plece.”

Laimou, actriță de teatru, se întorsese recent la Londra după o vacanță de vară cu familia sa pe insula turistică grecească Porto Cheli, unde era „perfect bine”.

A început să se simtă rău pe 9 septembrie, dezvoltând amețeli, mâncărimi, temperatură ridicată și alte semne ale unei infecții, care s-au agravat în timpul nopții, potrivit dailymail.

Familia spune că Laimou a chemat o ambulanță și un medic i-a înregistrat o febră mare de 39°C, dar ea a decis să rămână acasă și a spus că va solicita îngrijiri medicale suplimentare dacă nu se simte bine a doua zi.

Dar până a doua zi dimineață, starea ei se înrăutățise, așa că s-a dus singură la Leaders in Oncology Care (LOC), pe celebra stradă Harley din Londra, unde s-a simțit „foarte în siguranță”, deoarece fusese tratată anterior acolo pentru chimioterapie.

Acuzațiile familiei la adresa medicilor

Medicii i-au făcut analize de sânge, i-au administrat o perfuzie cu antibiotice și medicamente antihistaminice. Dar, din cauza gravității stării sale, au luat decizia de a chema o ambulanță pentru a o duce la Spitalul University College London (UCLH).

Aici, asistentele, nu medicii, i-au efectuat testele și au concluzionat că nu este nevoie să fie ținută în spital. Semnele unei infecții, în contextul în care a fost mușcată de o insectă au devenit tot mai evidente.

Cu toate acestea, un prieten de familie a explicat: „Marissa s-a dus acolo și a fost o asistentă. I-au făcut din nou analizele de sânge, i-au administrat o perfuzie cu fluide. Aștepta doar acolo. S-a dus acolo la ora 14:30 și în jurul orei 15:00 i-au făcut analizele de sânge.” „Aștepta, i-a trimis niște mesaje prietenei sale spunând: «Nimeni nu mă verifică, nimeni nu vine, nu știu unde sunt, încă mă mănâncă, amețesc, nu mă simt bine».”

După analize, familia doamnei Laimou spune că a fost externată la ora 18:30 și i s-au dat antibiotice pentru a le lua acasă, dar tot se simțea foarte rău și nu putea mânca nimic.

Din păcate, în noaptea aceea a adormit și nu s-a mai trezit niciodată, menajera familiei găsind-o în patul ei în dimineața zilei de 11 septembrie.

Care a fost diagnosticul medicilor

Familia susține că a văzut diagnosticul oficial dat de medici, care a fost un „efect toxic al veninului” cauzat după ce a fost mușcată de o insectă

Într-un interviu emoționant, ruda a spus: „Este neglijență. Niciun medic nu a examinat-o pe Marissa. Doar asistentele au văzut-o, i-au făcut analizele de sânge și i-au dat testul medicului, iar doctorul a spus că poți fi externată, asta e tot.

Mama Marissei, Bessy, crede că fiica ei a murit din cauza medicilor.” Nu ar fi trebuit să o lase să plece, cu siguranță. Dacă nu ar fi fost atât de urgent, oncologul ei nu ar fi trimis-o cu o ambulanță, i-ar fi spus să meargă cu un Uber sau să meargă mai târziu.

