Tzancă Uraganu, scandal cu organizatorul petrecerii de botez a fiicei sale. Manelistul spune că a fost încărcat la nota de plată

Se spune că nu este petrecere de nuntă sau de botez care să nu se încheie cu un scandal din cauza banilor. Fie că darul strâns de la invitați a fost sub așteptări, fie că organizatorul petrecerii a umflat nota de plată, fie că nașii, socrii, mirele, mireasa, cumetrii etc. au tras din bani. Supărarea apare aproape de fiecare dată.

Este și cazul botezului organizat de manelistul pentru fiica sa. Deși dă impresia că aruncă cu banii în stânga și în dreapta, pe haine de lux, bolizi de mare viteză, petreceri extravagante sau avioane închiriate, se pare că manelistul pare că este strâns la pungă. Cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă după ce a consultat nota de plată pe care a primit-o la botezul fetiței.

Tzancă Uraganu susține că furnizorul l-a încărcat la cu 80 de sticle de șampanie. El a reacționat după ce acesta s-a plâns că nu i-ar fi achitat toată băutura care s-a consumat la petrecere. Uraganu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a prezentat propria variantă.

„Dă zvonuri (furnizorul – n. red.), de la un timp, am primit telefoane de la apropiați de ai mei. Se plânge Roby că nu i-am dat banii pe toată băutură pe care am avut-o la botez la fata mea, care a fost acum două săptămâni. Sau când a fost”, a început Tzancă Uraganu.

Apărarea lui Tzancă Uraganu

Manelistul susține că furnizorul minte atunci când spune că nu i-ar fi plătit . Tzancă Uraganu spune că s-ar fi înțeles pe o anumită cantitate de șampanie. Mai mult, i-ar fi cerut furnizorului, în cazul în care urma să suplimenteze cantitatea de băutură, să-l anunțe și să-i ceară acordul

„Ceea ce vreau să vă spun este că minte, am și martori. Eu i-am spus în felul următor: zi-mi cât face toate băutura asta, l-am întrebat dacă vrea banii atunci sau după botez. Mi-a spus că îi dau când vreau. M-am înțeles cu el să îi dau banii după botez. Și am zis așa orice faci, orice băutură aduci în plus față de ce am vorbit noi te rog să mă anunți și pe mine.

El a adus 80 de șampanii în plus. 80 de șampanii și a venit la mine cu nota de plată aproape dublă față de cum ne-am înțeles cu o zi înainte de botez. Eu i-am spus clar să nu facă ceva fără să mă anunțe. Orice fel de băutură este cerută să știu și eu. Că nu-mi convine să dau 500 de șampanii fără să știu care e faza cu ele. El a venit a doua zi, mi-a zis că a dat 80 de șampanii că doar nu voiam să mă facă de râs. Ești un șarlatan, ești un escroc și așa ai făcut cu toată lumea”, a spus Tzancă.

Nababii adevărați nu comentează la notă

Manelistul, care altfel, pozează într-un nabab oriental care nu se uită la bani, se plânge că petrecerea l-a costat foarte mult, o avere. O chestie pe care n-o veți vedea la vedetele care o ard pe opulență și care plătesc oricât li se cere, pentru cinstea obrazului.

„Are băutură bună, dar aduce în plus și vă face pachet pe toți. Păi am platit aproape 150.000 de euro m-a dus botezul ăsta, nu-ți plăteam ție câteva mii de euro? Dacă îmi spuneai de acele șampanii. Dar tu vii cu 80 de sticle de șampanie în plus. Că și-a luat lumea șampanii…Dacă nu îi spuneam să nu facă ceva până nu mă întreabă înțelegeam, dar așa, nu încerca să îmi încarci tu mie nota. Că eu nu sunt plătitor, când eu nu am păcălit în viața mea pe nimeni”, spune manelistul.

Chiar dacă au impresia că facturile sunt exagerate, adevărații nababi achită fără să comenteze, tocmai pentru a nu-și strica imaginea de oameni cu bani. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre o petrecere cu invitați pe care vor să-i impresioneze. Altfel, certându-se cu furnizorii sau organizatorii pe factură, lasă impresia că sunt zgârciți sau că și-au luat de sub unghii să plătească. Ceea ce nu dă bine la imagine, mai ales când de pozezi cu haine extravagante, în avioane de lux.