Uite ce s-a întâmplat cu Petrică Mîțu Stoian în ultimele zile de viață. Constatin Enceanu a încercat să-l salveze

Cătălin Enceanu a povestit moment cu moment ce s-a întâmplat în ultimele zile din viața lui Petrică Mîțu Stoian.

Cunoscutul artist este devastat de durere pentru că și-a pierdut cel mai bun prieten la doar câteva ore de la ultima întâlnire.

Petrică Mîțu Stoian începuse o terapie de refacere a plămânilor după ce scăpase de COVID-19. Din păcate, în noaptea de vineri spre sâmbătă s-a simțit rău și a fost preluat de o ambulanță.

Apropiații deja se pregăteau să-l aducă la București, însă inima artistului a cedat.

„Ce să spun? Sunt răvășit, nu-mi vine să cred. Am pierdut unul dintre cei mai buni prieteni. Joi, în jurul orei 20:30, ne întorceam de la București, eu am mai întârziat puțin, el ajunsese în Craiova, mi-a spus că e drumul destul de aglomerat. Atunci mi-a spus că pleacă la Reșița, că vrea să se refacă după COVID-19, să-și revigoreze plămânii.

Azi, când am aflat că îi e rău, nu mi-a venit să cred. După prima ședință s-a simțit bine, a mers în cameră seara, în cursul nopții a început să se simtă rău, la 3 au venit cu salvarea și l-au dus. Azi, de la ora 13:00, lucrurile au început să se complice. Avea în program să facă 15 proceduri de ozonoterapie, nu cunosc prea mult de acest tratament dar se pare că nu i-a făcut bine şi după prima şedinţă am înţeles că a expectorat puţin sânge. Am încercat să-l aducem în Capitală, aveam promisiuni că mâine dimineață îl va prelua un elicopter. Din nefericire, inima lui nu a mai rezistat și a plecat dintre noi… Dumnezeu a fost dur în seara asta, mi-a luat unul dintre ce mai buni prieteni, am făcut lucruri frumoase împreună! Este dureros!“, a declarat Constantin Enceanu la România Tv, potrivit click.ro.

Petrică Mîțu Stoian a murit sâmbătă, din cauza problemelor de sănătate cu care se confrunta după infecția cu COVID-19

Cunoscutul interpret de muzică populară, Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață, sâmbătă, la vârsta de 61 de ani.

Artistul era internat într-o clinică unde se trata în urma infectării cu SARS-COV-2. Acolo, starea lui s-a agravat rapid si a fost transferat la Spitalul din Reșița. Din păcate, medicii nu l-au mai putut salva, din cauză că suferea de bronho-penumonie și se afla sub tratament anti-coagulant.