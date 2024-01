Pentru că lumea deja a devenit cam insensibilă la , se simțea nevoia unui suflu nou care să dea o nouă perspectivă asupra acestui fenomen, a apărut un element de noutate: un tip care se pretinde a fi un călător în timp venit printre noi din 2804: The One Cirala.

Pretinsul călător în timp s-a făcut remarcat prin avertismentele despre presupune evenimente care ne-ar aștepta în viitorul apropiat.

Oamenii capătă superputeri în timpul erupțiilor vulcanice

Un element care îl individualizează e faptul că pretinde că oamenii pot căpăta puteri paranormale sub influența erupțiilor vulcanice.desc superputeri.

Hotărât să ne deschidă ochii asupra viitorului, călătorul în timp a făcut o serie de previziuni asupra unor evenimente care ne vor influența viața în 2024.

El pretinde că 2024 va fi ”cel mai înfricoșător și cel mai rău” an din punct de vedere al dezastrelor naturale, culminând cu erupția, înainte de sfârșitul anului, a vulcanului de la Yellowstone.

”30 mai, stai în casă!”

„ATENȚIE! sub numele de The One Cirala, acestea sunt cele mai grave dezastre naturale care vor veni în 2024. 2024 este cel mai înfricoșător și cel mai rău an din istoria omenirii în ceea ce privește clima:

30 mai: Se formează un nou tip de furtună, numit Venom Rain, o ploaie toxică atunci când te lovește. Are o șansă de 25% să provoace un anumit tip de cancer, dacă intri în contact cu ea. Stai în casă, când se întâmplă!

13 septembrie: Are loc primul hipercane, un uragan cu viteze ale vântului de peste 500 mph (800 km/h). Durează 9 zile consecutiv, lovind mai întâi America Latină și Mexicul, apoi Florida, Georgia și Carolina de Sud, în SUA.

Un supervulcan erupe, un asteroid lovește Pământul

4 octombrie: Vulcanul Yellowstone erupe, după ce a întârziat mii de ani. Este un supervulcan și se întinde pe jumătate din SUA, acoperind toată țara în cenușă și fum

25 decembrie: Un asteroid pe care oamenii nu l-au descoperit încă… lovește Pământul în Europa. O rachetă este trimisă pentru a distruge jumătate din el, asteroidul distruge Franța, Spania, Germania și Italia”, spune călătorul în timp.