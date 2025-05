Un cunoscut artist a anunțat că are cancer în stadiul 4: „Acum câteva săptămâni nu m-am simțit bine și am ajuns la spital”

Brad Arnold, trupei 3 Doors Down, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit că suferă de renal în stadiul 4, o formă agresivă a bolii care s-a răspândit deja la nivelul plămânilor. Anunțul a fost făcut printr-un videoclip emoționant postat pe rețelele de socializare, în care artistul și-a exprimat hotărârea de a lupta cu toată forța pentru a învinge această boală.

„Nu mi-e frică deloc. Sincer, nu mă tem de asta!”

Cântărețul a subliniat că refuză să se lase cuprins de teamă și că se bazează pe credința sa profundă pentru a face față acestui moment dificil:

„Hei, toată lumea, sunt Brad de la 3 Doors Down. Am niște vești nu prea bune pentru voi astăzi”, și-a început el mesajul. „Acum câteva săptămâni nu m-am simțit bine și am ajuns la spital, unde am fost diagnosticat cu carcinom renal cu celule clare care s-a extins la plămâni. Este etapa a patra și asta nu e bine. Dar Dumnezeu este puternic și el poate birui orice. Nu mi-e frică deloc. Sincer, nu mă tem de asta!”, a transmis Brad Arnold pe contul său de Instagram.

În urma veștii, trupa a fost nevoită să anuleze turneul programat să înceapă pe 15 mai, în Daytona Beach, Florida, potrivit publicației Daily Mail.

3 Doors Down, fondată în 1996, a cunoscut un succes remarcabil la nivel internațional datorită unor piese emblematice precum „Here Without You”, „Kryptonite” și „It’s Not My Time”. Grupul a trecut însă și prin momente dificile, cum a fost decesul chitaristului Matt Roberts în 2016, cauzat de o supradoză, potrivit .