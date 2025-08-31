Un fost concurent șochează cu declarații despre Insula Iubirii. Ella Vișan îl aprobă: „Oamenii nu știu ce se petrece în realitate acolo” (FOTO)

Fostul concurent al sezonului trei Insula Iubirii, Liviu Gherman, a reapărut în spațiul public cu declarații controversate la adresa emisiunii. Acesta a comentat la pe Facebook, susținând că realitatea din culisele show-ului nu are nicio legătură cu ceea ce este prezentat publicului.

Cuprins:

Cine este Liviu Gherman și ce a făcut după emisiune

Acuzațiile grave la adresa Antenei 1

Reacția Ellei Vișan, concurentă din sezonul actual

Plângerea penală depusă la DIICOT

Cine este Liviu Gherman și ce a făcut după emisiune

După experiența exotică din Thailanda, Liviu Gherman și-a schimbat radical viața. Dintr-un simplu concurent expus în fața a milioane de telespectatori, acesta a intrat în politică, înscriindu-se în partidul AUR și fiind la un pas să devină primar într-o comună din județul Timiș. În paralel, a deschis un restaurant și o academie de fotbal, notează .

Acuzațiile grave la adresa Antenei 1

Concurent în sezonul trei, Liviu Gherman susține că tot ceea ce se întâmplă în spatele camerelor nu are nicio legătură cu realitatea, catalogând show-ul drept o „făcătură” regizată pentru audiență și bani.

„Oamenii nu știu ce se petrece în realitate acolo. Totul e o făcătură pentru a-și face ei banii, chiar dacă calcă pe cadavre. Voi să fiți sănătoși, Doamne ajută”, a scris Gherman la postarea Ellei Vișan.

Reacția Ellei Vișan, concurentă din sezonul actual

Mesajul bărbatului a avut ecou pe rețelele sociale. Ella Vișan, , a reacționat și i-a oferit un semn de susținere, lăsând să se înțeleagă că împărtășește aceeași viziune critică asupra reality-show-ului.

Plângerea penală depusă la DIICOT

La scurt timp după finalizarea sezonului 3, Liviu Gherman și partenera lui au depus o plângere penală la DIICOT împotriva Antenei 1 și a echipei de producție. În documente apăreau acuzații extrem de grave: lipsire de libertate, șantaj, trafic de persoane și proxenetism. De asemenea, cei doi au susținut că participanții ar fi fost filmați fără acord inclusiv în spații intime, iar băuturile oferite ar fi conținut substanțe cu efecte psihoactive. Justiția nu le-a dat câștig de cauză, însă Gherman continuă să afirme public că emisiunea este regizată.