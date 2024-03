Unde nu mai vrea Andreea Bălan să meargă în vacanță. „E altă lume”

a spus unde nu ar vrea ea să mai meargă în vacanță. Ea a transmis că merită văzut locul o data în viață, dar este suficient.

Vedeta a avut vacanță în India

este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară și pentru că știe cât de importantă este relaxarea, obișnuiește să meargă adesea în vacanțe, conform

Ea a mers anul trecut, în luna ianuarie, în India, când a pierdut cel de-al treilea zbor pentru că avionul nu era de la aceeași compania ca celelalte două. Vedeta a avut zboruri cu escală.

„Am plecat în India, în ianuarie, anul trecut, la un retreat (…) și am pierdut avionul, am avut o escală, trebuia să am trei zboruri și am avut doar două, iar pe al treilea l-am pierdut. (…) Nu era acceași companie, ca să îmi ofere ei altul și pur și simplu m-am trezit în Mumbai, nu mai aveam zbor în ziua respectivă direct și a trebuit să mai iau încă două zboruri, cu încă o escală. (…) ”, a mărturisit Andeea Bălan.

De ce nu mai vrea Andreea Bălan să meargă în India

Artista spune că o vacanță în India trebuie făcută o data în viață, dar spune că nu a fost impresionată de această țară, mai ales din cauza faptului că oamenii nu țin cont de regulile de circulație.

„Că tot vorbeam despre India, da, o dată în viață trebuie să o faci, trebuie să vezi. (…) Când cobori din avion și iei un taxi ori o mașină, ai impresia că mori de o mie de ori până la destinație, pentru că ei conduc pe dreapta și pe lângă asta, ei conduc cum vor ei, haotic. Când ieși din hotel sau de unde ești, e altă lume, foarte multă sărăcie, e foarte greu de trăit acolo”, a mai menționat Andreea Bălan.