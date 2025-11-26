B1 Inregistrari!
Pepe a răbufnit! Cum comentează artistul zvonurilor potrivit cărora ar urma să devină din nou tată

26 nov. 2025, 15:00
Sursa foto: Captură Video - Pepe / YouTube
Cuprins
  1. Cum a răspuns Pepe speculațiilor privind al doilea copil cu Yasmine Pascu 
  2. Cum ar primi Pepe vestea că va fi din nou tată

Pepe rupe tăcerea, după ce în presă au apărut speculații conform cărora soția sa, Yasmine Pascu, ar fi însărcinată cu al doilea copil al cuplului.

Cum a răspuns Pepe speculațiilor privind al doilea copil cu Yasmine Pascu 

În lumina speculațiilor apărute recent în spațiul public, care sugerau că soția sa, Yasmine Pascu, ar fi din nou însărcinată, Pepe a fost contactat direct pentru a clarifica situația. Artistul, cunoscut pentru faptul că este foarte protector cu familia sa și discret în ceea ce privește aspectele sensibile ale vieții private, a decis să nu comenteze direct aceste zvonuri. Prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva” a preferat să se delimiteze de speculațiile din presă, subliniind că nu dorește să comenteze știrile bazate pe surse.

„Cel mai frumos este să confirme sursa care a dat știrea. Eu sunt rezervat cu viața mea personală și cu comentat știrile pe surse”, a declarat Pepe, pentru Spynews.ro.

Pepe și Yasmine Pascu formează o familie fericită și sunt părinți devotați. Cei doi s-au căsătorit anul trecut și au împreună un băiețel. Din relația anterioară, Pepe mai are două fiice, pe care le crește alături de actuala soție.

Recent, o sursă ar fi dezvăluit recent pe iamicon.ro că artistul și partenera sa ar urma să primească un nou membru în familie. Pepe a ales, însă, să nu alimenteze aceste zvonuri și speculații legate de viața sa privată.

Cum ar primi Pepe vestea că va fi din nou tată

Chiar dacă, momentan, nu a confirmat zvonurile privind o nouă sarcină în familie, Pepe a vorbit deschis despre dorința de a avea mai mulți copii, în cadrul unei emisiuni TV. Artistul a recunoscut că ar primi cu fericirea vestea că urmează să fie din nou tată, dar considera că mărirea familie cu încă un membru ar fi un pas dificil.

„Ce vrea Dumnezeu! În momentul de față, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că e mult. Dar, cred că dacă vine aș fi cel mai fericit! Nu fug de responsabilități!”, a declarat Pepe, la Xtra Night Show.

