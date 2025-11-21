B1 Inregistrari!
Începe spectacolul „unirii poporului român" în jurul Ancăi Alexandrescu. Cine s-a retras în favoarea moderatoarei tv

Începe spectacolul „unirii poporului român” în jurul Ancăi Alexandrescu. Cine s-a retras în favoarea moderatoarei tv

Adrian A
21 nov. 2025, 14:41
Sursă foto: captură Realitatea tv
Sursă foto: captură Realitatea tv

Cu o zi înainte de startul oficial al campaniei electorale, a apărut un nou candidat care se retrage. În sprijinul moderatoarei tv Anca Alexandrescu.

Makavelli îi dă voturile Ancăi Alexandrescu

Alexandru Zidaru, cunoscut drept Makavelli, a decis că Anca Alexandrescu are nevoie de ajutor în cursa pentru Primăria Capitalei. Așa că a decis să se retragă. Și o face de ziua lui, să nu cumva să uităm simbolistica acestui gest.

„Azi, de ziua mea, am hotărît să fac un cadou românilor și le transmit că e vorba de unitate. E nevoie să ne unim. Atunci, îmi anunț retragerea în favoarea doamnei Alexandrescu.

Nu a fost o decizie ușoară, dar uneori e bine să te lași pe tine în spate. E bine ce fac, dar nu ajung la final așa. Chiar dacă nu am avut o prietenie în ultimul an, tot am fost antisistem. Luam 7% și câștiga tot sistemul.”, a anunțat Makavelli chiar în platoul televiziunii unde Anca Alexandrescu a făcut lobby pentru Călin Georgescu, apoi pentru George Simion, după caz și interes.

Bineînțeles, la anunțul „surprinzător”, a asistat și Anca Alexandrescu, care s-a și prefăcut emoționată de favoarea pe care i-o face influencerul, sau ce o fi el.

„Cu acest gest extraordinar, dovedim că uniți vom reuși să-i învingem. E ultima șansă! Dacă reușim să luăm Bucureștiul, pică și Coaliția și se schimbă lucrurile în țară.”, a declarat Anca Alexandrescu. Ar fi dat și o lacrimă, căci în ultimul timp e degrabă plângătoare, dar s-a ținut tare.

Dincolo de penibilul situației, Anca Alexandrescu i-a ales lui Makavelli bine momentul retragerii. Pentru că numele celor care se retrag până luni, 24 noiembrie, nu mai apar pe buletinele de vot.

Cât despre cifre, influencerul s-a lăudat cu o cotă de 7%. Realitatea (sic!) arată însă altceva. Sondajele îl dau pe Makavelli undeva la 2-3%.

