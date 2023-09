Vedetă a Antenei 1, accident grav de maşină: „Am avut artera tăiată și am pierdut mult sânge. Am murit și m-am născut a doua oară” (GALERIE FOTO)

Bianca Nuțu, astrologul emisiunii ”Neața cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, a fost rănită într-un accident rutier. Ea e acum în afara oricărui pericol, dar are nevoie de recuperare. „Am murit și m-am născut a doua oară”, a susținut astrologul, pe Instagram.

Astrologul Bianca Nuțu, rănită într-un accident

Săptămâna aceasta, rubrica de horoscop de la ”Neața cu Răzvan și Dani” a fost prezentată de colega lor de pe weekend, notează

Asta deoarece Bianca Nuțu a fost implicată într-un accident și încă se recuperează. La momentul producerii accidentului, ea era în vacanță. Astrologul a ajuns la spital, iar mașina i-a fost distrusă.

„Cu o seară înainte de accident, am dansat pe nisipul cald. Nu aveam nicio grijă. A doua zi, la prânz, s-a produs tragedia. Am avut artera tăiată și am pierdut mult sânge. Pe 22.08.2023 am murit și m-am născut a doua oară. Dumnezeu m-a salvat, lucrând prin oameni”, a spus Bianca Nuțu, prin intermediul unui Instastory.

Acum, ea e în afara oricărui pericol și a ținut să le mulțumească tuturor celor care au ajutat-o: „Medici, oameni care mă iubesc sau m-au cunoscut atunci, Ambasada României la Nairobi. Toți au sărit în ajutor. S-au rugat pentru mine. Sprijinul vostru a făcut diferența. Sunt în afara pericolului acum. Urmează o perioadă de recuperare și consiliere psihologică. Totul va fi bine!”.