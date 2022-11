Viața activă a Laviniei Petrea, mamă a trei copii. Cum se menține tânără prezentatoare

, este căsătorită cu procurorul Romulus Varga și are trei copii cu acesta.

Ea a fost invitată la Pro TV, în cadrul unei emisiuni, și a vorbit despre cum își face timp și pentru ea, pentru a-și menține imaginea dorită pe micul ecran.

„Sunt mai mult organizată decât eram înainte să-i am pe copii. Ei m-au învățat să trăiesc în prezent. Am învățat ce înseamnă să iei decizii și să faci ceva pentru tine acum, nu peste cinci ore, mâine, peste o lună”, a declarat Lavinia Petrea în emisiunea „Vorbește lumea”, potrivit .

Imaginea impecabilă

aproape zilnic, iar acest lucru o determină să mențină o imagine plăcută și tânără. „De când am împlinit 40 de ani, am luat-o razna puțin așa. Acord mai mult timp îngrijirii personale acasă. La salon mai merg din când în când pentru o curățare, o hidratare a tenului și pentru tratamente pentru păr. Am păr blond, subțire, fin, este coafat foarte des și suferă destul de mult. Părului îi acord o îngrijire mai deosebită în salon, dar acasă fac multe lucruri pentru mine”, povestește Lavinia Petrea, conform .

Prezentatoarea se trezește la 4 dimineața respectând un regim alimentar echilibrat și practică sport de cel puțin trei ori pe săptămână, totul pentru a se menține în formă.