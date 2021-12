Victor Socaciu, căsătorit de 4 ori. Ele au fost cele patru femei care i-au marcat viața regretatului artist (VIDEO)

Regretatul artist Victor Socaciu a fost căsătorit de 4 ori și era fericitul tată a trei copii, din trei relații diferite. Cântărețul s-a bucurat, în timpul vieții, de patru căsătorii memorabile, iar una dintre soțiile sale a fost și prezentatoarea TV Marina Almășan.

Până la vârsta de 68 de ani, Victor Socaciu s-a căsătorit de 4 ori. Femeile din viața lui au fost actrițe sau prezentatoare celebre. Totuși, cântărețul de muzică folk ar fi avut o serie de probleme cu fidelitatea, după cum povestea chiar Marina Almășan, fosta lui soție și mama fiului său Victoraș.

Victor Socaciu s-a căsătorit de 4 ori. Primul mariaj, alături de Doina

Doina a fost prima soție a lui Victor Socaciu, iar alături de ea, cântărețul de folk a avut o fiica, pe Iulia. În prezent, tânăra are aproximativ 40 de ani.

Cei doi au divorțat, iar după acest mariaj, artistul a cunoscut-o și a început o poveste de iubire cu actrița Cornelia Pavlovici.

Un mariaj de 12 ani, alături de Cornelia Pavlovici

Victor Socaciu și Cornelia Pavlovici s-au căsătorit după ce artistul a divorțat de Doina. Împreună cei doi nu ar fi avut copii, dar s-au bucurat de 12 ani de căsnicie.

După ce a divorțat de Cornelia Pavlovici, în viața artistului a urmat și o a treia căsătorie, cu Marina Almășan.

Marian Almășan, cea mai controversată poveste de iubire din viața lui Victor Socaciu

Victor Socaciu și Marina Almășan s-au cunoscut pentru prima dată în anii 80, pe vreme în care ea lucra la Radio Vacanța Costinești. Din acel moment au mai trecut vrei 10 ani până în clipa în care cei doi s-au revăzut și s-au îndrăgostit. Cei doi s-au revăzut după un timp, moment în care amândoi erau implicați în ate relații, dar s-au îndrăgostit unul de celălalt.

Mai exact, după 10 ani, în 1996 a început oficial povestea lor de dragoste, fiind și anul în care Marina Almășan a divorțat. Iubirea lor ar fi fost una intensă, dar nelipsită de evenimente controversate. În același an, vedeta de la TVR a vorbit despre o femeie care încerca să îi fure soțul și s-a plâns în mai multe rânduri de infidelitățile cântărețului de folk.

În 2012, cei doi și-au spus adio și au divorțat, după ce prezentatoarea s-a plâns în mai multe rânduri de ultimii ani din căsnicia pe care a avut-o alături de Victor Socaciu.

Una dintre femeile cu care Victor Socaciu ar fi avut o aventură era și impresara lui, Brândușa Simion, femeie pe care ulterior a luat-o de soție.

„Am descoperit relaţia lui cu impresara Brânduşa Simion, desele lor plecări “în turnee”, eu ştiind ba că pleacă în colegiul său parlamentar din Mureş, ba la analize la Cluj. Am simţit că-mi fuge pământul de sub picioare, am intrat în panică (…) Am căutat-o, i-am cerut să se ţină departe de soţul meu, să nu-i distrugă familia, cariera.

Am dat şi de soţul ei – părintele Petre Simion din Prahova. A oftat, mi-a spus că ştie, că nu are ce să-i facă: nu era prima ei aventură. Victor mi-a jurat că au terminat-o. Apoi, la ediţia ”Om bun” din 2011 am aflat că erau din nou împreună. Mi-am dat seama că totul e pierdut”, spunea Marian Almășan, potrivit Libertatea.

Brândușa Simion, impresara și ultima soție a lui Victor Socaciu

Impresara lui Victor Socaciu, Brândușa Simion a fost o altă femeie care i-a furat inima și alături de care artistul a mers la Starea Civilă. Povestea de iubire dintre cei doi ar fi început în timpul mariajului cu Marina Almășan, ea fiind unul dintre motivele ce au condus la divorțul celor doi soți.

Deși inițial a negat relația cu impresara, după cum a povestit chiar Marina Almășan, Victor Socaciu și Brândușa Simion s-au căsătorit în 2016.