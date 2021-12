Ce spunea Victor Socaciu despre dușmanii săi. Mesaj sfâșietor, înainte de moarte: „Am traversat o perioadă dificilă privind propria-mi sănătate”

Admiratorii lui Victor Socaciu sunt devastați de durere. Marele artist a decedat luni, 27 decembrie. Lumea muzicii a pierdut încă un geniu.

Supărările lui Victor Socaciu înainte de moarte

Victor Socaciu a avut diferite probleme de sănătate. Vedeta a fost internată de mai multe ori și a suferit și câteva intervenții chirurgicale. Artistul a pierdut lupta cu moartea. Aceasta veste cumplită a făcut înconjurul lumii. Familia regretatului interpret a primit sute de mesaje și este susținută de prietenii artistului.

Citiți și Fiica lui Victor Socaciu, doborâtă de durere. Prima reacție: „O inimă mare a încetat să mai bată”

Victor Socaciu a avut o prezență discretă în mediul online. Muzicianul nu oferea multe detalii despre viața personală și se rezuma la postări dedicate pieselor lansate. Însă, acesta a făcut o excepție și a descris în cuvinte ferme toate nemulțumirile legate de viață. Regretatul artist a făcut mai multe reproșuri și i-a criticat dur pe cei, care au scris minciuni despre internarea artistului.

„Dintotdeauna m-au oripilat știrile confecționate , insultele, calomniile pe care presa noastră ‘liberă’ le servește cu dispreț și iresponsabilitate spațiului public. În urmă cu 12 ani am traversat o perioadă dificilă privind propria-mi sănătate . De la acel moment și până astăzi , acest subiect a fost interpretat și întors pe toate părțile de ziare fără să-i treacă prin cap cuiva că pot beneficia și eu ca orice om de dreptul la confidențialitatea datelor medicale. Fără a-mi cere vreodată acordul au publicat despre persoana mea lucruri pe care nici un om de bun simț nu ar vrea să le vadă afișate pe taraba presei. Așa s-a întâmplat și aseară , când fiind acasă , în familie , urmărind o emisiune de știri, am ‘aflat’ că sunt internat de urgență în stare gravă la spital . De aceea am hotărât să mă apăr comunicând mai des cu dumneavoastră , cu cei care ați fost mereu cu gândul bun alături de mine. Cu toată dragostea , vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru gândurile bune!”, a scris Victor Socaciu pe Facebook, în septembrie.

Familia artistului, devastată de durere

Regretatul artist a decedat în urma unor complicații la rinichi. Tratamentul nu l-a ajutat și nu l-a scăpat de moarte. Familia artistului este îndurerată de pierderea acestuia.

„O inimă mare a încetat să mai bată. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunțăm cu nemărginită durere stingerea din viață a celui care a fost soț, tată, bunic, un artist de geniu și un simbol al dragostei de neam: Victor Socaciu. Dumnezeu să-l primească în Împărăția Sa alături de cei drepți!”, a mărturisit Ana Maria Socaciu, pe rețelele de socializare.