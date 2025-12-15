B1 Inregistrari!
Victoria Răileanu, înjurată de un pompier: „Prea v-ați emancipat voi, femeile astea din România". De la ce a pornit scandalul (FOTO)

Victoria Răileanu, înjurată de un pompier: „Prea v-ați emancipat voi, femeile astea din România”. De la ce a pornit scandalul (FOTO)

Traian Avarvarei
15 dec. 2025, 11:58
Victoria Răileanu, înjurată de un pompier: „Prea v-ați emancipat voi, femeile astea din România”. De la ce a pornit scandalul (FOTO)
Sursa foto: Victoria Răileanu / Instagram
Cuprins
  1. Cum a ajuns Victoria Răileanu să fie înjurată de un ins în uniformă de pompier
  2. Răileanu: Tipu’ începe să mă bage și să mă scoată în toate alea
  3. Răileanu: E îngrozitor că, femeie fiind, ești mai expusă la așa ceva

Victoria Răileanu a povestit cum a ajuns să fie înjurată de un individ îmbrăcat în uniformă de pompier, doar pentru că i-a atras atenția că trebuie să respecte rândul la covrigărie. „Oamenii de la coadă au tăcut toți”, a susținut actrița, cu amărăciune.

Cum a ajuns Victoria Răileanu să fie înjurată de un ins în uniformă de pompier

„În dimineața asta m-am sucit de câteva ori dacă să mă duc la cursuri cu mașina sau cu metroul. În ultimul moment am zis că merg cu metroul. Mi se făcuse foame. N-am apucat să mănânc nimic de dimineață așa că atunci când am ieșit din metrou m-am oprit să-mi iau un covrig.

Chiar în momentul ăla, la ghișeu erau două spanioloaice, deci treaba mergea destul de încet. Eu mă cam grăbeam. La un moment dat apare la coadă un tip îmbrăcat într-o uniformă de pompier. Dar nu pompier de teren ci din ăla de instituție publică de tre să aibă orice instituție publică ca să poată funcționa. Nu se pune în spatele meu. Se duce spre vitrină. Eu mă gândesc că nu știe exact ce vrea și nu zic nimic. După ce vânzătoarea termină cu spanioloaicele îl întreabă pe tipul ăsta ce vrea”, povestește actrița, pe Instagram.

Răileanu: Tipu’ începe să mă bage și să mă scoată în toate alea

Victoria Răileanu povestește apoi că individul nu doar că n-a recunoscut că a greșit, dar a mai și mințit că nu s-a băgat în față și a înjurat-o pe actriță „de zici că eram după blocurile gri din Pantelimon, anii ‘90”. Dar actrița nu s-a descurajat, ci s-a ținut tare pe poziții.

„Într-adevăr, nu e treaba ei să știe ordinea la coadă, deci nu mă supăr pe ea, dar îl bat pe domnu important pe umăr ca să-i spun că eram

înaintea lui și că și eu mă grăbesc. El zice că nu-i adevărat. Eu îi zic că “Eram aici când ați ajuns și v-ați și uitat la mine pe furiș de vreo trei ori ca să vedeți dacă zic ceva că vă băgați în față.”

Tipul mă ia brusc la per tu în cel mai elegant mod. Începe să mă bage și să mă scoată în toate alea de zici că eram după blocurile gri din Pantelimon, anii ‘90.

Eu îmi iau șoc, dar nu dau înapoi că am văzut eu la o tipă Raluca că e mișto să ai curaj și mi-am zis că pot și io. Zic doar “wow! Așa vorbește un bărbat cu o femeie?” (Da, știu! Atâta s-a putut pe moment 😅) la care el începe să se dea la mine, face un pas către mine și mă înjură din nou. Eu deja sunt dincolo de șoc, prind un curaj cretin (deși tremur ca o piftie pe dinăuntru) și fac și eu un pas către el și îl întreb dacă crede că mă sperie ce face el acum cu mine. S-a văzut că l-am luat prin surprindere și mi-a zis cea mai inteligentă chestie de care a fost capabil

PREA V-AȚI EMANCITAT VOI FEMEILE ASTEA DIN ROMÂNIA!
🤣🤣🤣🤣🤣”, a scris Victoria Răileanu.

Răileanu: E îngrozitor că, femeie fiind, ești mai expusă la așa ceva

În finalul mesajului, Victoria Răileanu i-a îndemnat pe oameni să reacționeze când văd astfel de nedreptăți.

„De ce? Îl întreb. Pentru că nu mă sperii de tine și că am curaj acum să mă iau în gură cu tine? Altă rafală de înjurături…
Oamenii de la coadă au tăcut toți. Fata de la casă îmi zicea lăsați-l don’șoară!

Da’ eu eram pur și simplu șocată de faptul că “e OK să vorbim așa între noi” și n-am putut “să-l las”.

E îngrozitor sentimentul de neputință, neajutorare și de neaiguranță pe care ți-l poate provoca cineva la ora 9:30 dimineața, în centrul orașului. E îngrozitor că femeie fiind ești mai expusă la așa ceva. Mai mult de atât, nimeni nu sare să zică “bă! nu-i ok să vorbești așa!”. Ești tratată cu tăcere. Când se întâmplă ceva de genul ăsta lângă noi suntem paralizați. Ne uităm ca la spectacol. Nu ne gândim că e nevoie să intervenim. Că acea persoană atacată are nevoie de noi atunci. Și asta e oribil.

Vă rog io să nu tăceți când se întâmplă asta în fața voastră. Dacă sari tu sare și altu’ și sigur facem de o poveste mai bună de povestit ✌🏼”, a mai scris Victoria Răileanu.

