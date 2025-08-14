B1 Inregistrari!
(VIDEO) Tzancă Uraganu a vorbit despre percheziția din trafic. Ce dezvăluiri a făcut manelistul: „Nimeni niciodată nu mi-a făcut așa ceva”

Elena Boruz
14 aug. 2025, 13:54
Foto: Instagram

Tzancă Uraganu a clarificat situația prin care a trecut, recent, în trafic. Manelistul a fost percheziționat, în timp ce se întorcea de la concer, în Slobozia.

Artistul a venit cu lămuriri pentru fanii săi, care au fost foarte curioși să afle ce s-a întâmplat de fapt.

Cuprins:

  • Ce a povestit Tzancă Uraganu
  • Tzancă Uraganu: „M-am dat jos, mâinile pe geam”

Ce a povestit Tzancă Uraganu

Tzancă i-a liniștit pe internauți! Acesta a povestit întregul episod la care a participat în trafic. Potrivit acestuia, totul a durat foarte puțin, fiind un control de rutină, însă, inițial, lucrurile păreau mai „grave”.

„În legătură cu mascații care m-am oprit acum câteva zile la Slobozia, am fost întrebat de mulți prieteni, chiar și de cei de la televiziune ce s-a întâmplat, cum a fost. Am fost opriți în trafic când am terminat concertul, vă spun așa pe scurt, eu având geamuri negre la mașină au venit: „toată lumea jos”, m-au dat jos câteva secunde, „toată lumea mâinile pe geam”, asta a durat 2-3 secunde, imediat a apărut șeful lor cel mare”, povestește Tzancă Uraganu pe rețelele de socializare.

Tzancă Uraganu: „M-am dat jos, mâinile pe geam”

Mai mult, manelistul a declarat că agentul care le-a ordonat să pună mâinile pe mașină, cel mai probabil, nu l-a recunoscut din cauza întunericului. Oricum, cert este că a durat foarte puțin acest moment, deoarece „șeful cel mare”, așa cum îl numește Tzancă, a apărut în peisaj și i-a spus să urce în mașină.

Cântărețul a mărturisit că a fost pentru prima dată când s-a confruntat cu o astfel de situație.

„Mi-a spus că e un control și că nu vrea să sperie copilul, nu este nicio problemă: „urcă în mașină că deja filmează lumea”, exact așa mi-a spus șeful cel mare de la ei. „Stai liniștit, că este un simplu control de rutină”. Au controlat șoferul, i-au pus drugtest, s-au uitat puțin prin mașină și cam asta a fost tot. Nu s-a întâmplat nimic. Probabil dacă mă vedea ofițerul acesta de la mascați nu cred că mă mai dădea jos pentru că știe toată România cine sunt și cu ce mă ocup eu și nimeni niciodată nu mi-a făcut așa ceva, să mă dea jos, dar chiar nu a văzut omul.

M-am dat jos, mâinile pe geam, asta a durat 3 secunde, vă spun sincer, după ceas. A venit șeful mare, mi-a zis să urc în mașină și că este un simplu control”, a mai spus Tzancă Uraganu.

@tzzzancauraganu♬ sunet original – tzzzanca uraganu 🏆

