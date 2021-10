Viorica de la Clejani regretă că nu s-a vaccinat anti-COVID: Am fost o proastă. În viața mea nu mă mai iau după lume

Viorica de la Clejani este una dintre vedetele care a făcut COVID-19, dar și una dintre persoanele publice ce nu era de acord cu imunizarea prin vaccinare. Cântăreața de muzică lăutărească a afirmat în mai multe rânduri că nu crede în COVID-19, ea fiind de părere că este vorba doar despre o răceală.

Soția lui Ioniță a stat timp de 10 zile internată într-un spital din Capitală, iar forma de boală pe care a dezvoltat-o nu a fost deloc una ușoară. Vedeta s-a confruntat cu probleme de sănătate, iar recent, într-o emisiune TV, a recunoscut că regretă că nu s-a vaccinat.

Viorica de la Clejani regretă că nu s-a vaccinat

Artista a mărturisit în emisiunea lui Cătălin Măruță că regretă că nu s-a vaccinat și că s-a luat după toată lumea. Totodată, Viorica a povestit experiența trăit în spital și faptul că medicii i-au spus că dacă ar mai fi stat mult timp bolnavă acasă ar fi existat riscul să moară.

„Măruță, am văzut o fată de 30 de ani care a decedat, din păcate. Că ce fac oamenii…se duc la spital și semnează pe propria răspundere că se tratează acasă. Și eu așa am crezut. Nu am bănuit nicio clipă că mă vor interna. Mi-au găsit ficatul vraiește. Am văzut cum puneau oamenii în saci, trăgeau fermoarul ăla și gata. Altul care abia mai respira, în timp ce altcineva țipa”, a povestit cântăreața, la ProTV.

Viorica de la Clejani a recunoscut că regretă că nu s-a vaccinat anti-COVID.

„În viața mea nu mă mai iau după lume. Când am văzut masca aia de oxigen pe față…aoleu, Ioniță, m-am dus dracu. Mă omoară aștia pe aici. Masca de oxigen nu te omoară, așa cum spun oamenii. Așa credeam. Salut toți medicii care au avut grijă de mine. Îmi cer scuze față de mine, că am fost o proastă, față de doctori, care au studii”, a mai mărturisit interpreta.

Viorica de la Clejani nu a crezut în COVID-19

În ianuarie 2021, Viorica de la Clejani a făcut o serie de declarații controversate cu privire la existența pandemiei și mai ales a COVID-19. Cântăreața spune la vremea respectivă, pentru Xtra Night Show că nu există acest virusul și, în opinia ei, ar fi vorba doar despre o nouă denumire pentru gripă.

„Dacă sunt obligată să mă vaccinez, mă vaccinez. Dar dacă a durat 18 ani să faci un vaccin pentru hepatită, asta e o gripă. Nu se mai numește gripa aia veche, este COVID-19. Eu nu cred în așa ceva. Te îmbraci bine, nu răcești”, declara Viorica de la Clejani la acel moment.