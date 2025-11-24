B1 Inregistrari!
Viorica de la Clejani, scandal-monstru cu Fulgy. Artista a răbufnit, după acuzațiile lansate de fiul ei: „Să nu mai aud! Eu sunt șefa, eu fac banii, ca să ne înțelegem!"

Traian Avarvarei
24 nov. 2025, 20:58
Fulgy și Viorica de la Clejani, la un concert de acum doi ani. Sursa foto: Captură video - Taraful din Clejani Official / YouTube
Cuprins
  1. Fulgy, atac extrem de dur la adresa Vioricăi de la Clejani
  2. Viorica de la Clejani, reacție la ieșirea agresivă a lui Fulgy

Viorica de la Clejani a avut o primă reacție publică după ce fiul său, Fulgy, a acuzat-o că are probleme de comportament, nu știe să se exprime și n-o mai caută nimeni, pentru că nu cântă bine. Artista a reacționat și a ținut să le dea o replică și rudelor care se bucură de necazurile din familia lor.

Fulgy, atac extrem de dur la adresa Vioricăi de la Clejani

„Mama mea nu mai are cântări pentru că am ieșit eu din formație și n-o caută nimeni, că sună prost. Vreau să îi atrag atenția să iasă pe live sau într-un videoclip că am auzit că spune la lume că am probleme și să mă înțeleagă oamenii și să se oprească să mai vorbească despre mine.

Cu cuvintele ei, care are 6 clase (…) și i-a vorbit numai prost lui tata și a blestemat-o pe sor-mea toată viața pentru Bursuc. Puneți-o cu cuvintele ei să spună ce probleme am eu.

De ce nu ies în România Ioniță, Margherita și Viorica de la Clejani să vorbească, să dea o replică? Vă spun eu, că ăștia sunt cei mai mari prăduitori la poliție, care m-au băgat și pe mine și pe Marga în spitale. De ce? Că n-au avut ce să le facă la lume, că i-a amenințat cu moartea și cu astea.

De ce nu iese mă niciunul pe post? De ce nu dă niciunul vreo replică? Pentru că ei sunt comozi în situația în care sunt, le crește cota cu mine, care n-au un fan, și nu vor să fie complici”, a susținut Fulgy, pe rețelele sociale, potrivit VIVA!.

El a mai spus că tatăl său ar trebui să divorțeze și să „le lase pe stradă” pe mama și sora lui: „Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani. Scursurile societății care nu știți să vorbiți. Și nimic nu e de capul vostru Viorica Petrache și Margherita”.

Viorica de la Clejani, reacție la ieșirea agresivă a lui Fulgy

În replica sa, Viorica de la Clejani s-a arătat deranjată mai mult de ce comentează „neamurile” decât de ce spune Fulgy.

„Un anunț de interes național, către neamurile mele vreau să fac un apel și ale soțului meu. Ce nu v-am primit până acum nici 3 metri până la poartă să nu vă mai văd, să nu mai aud de voi. Vedeți-vă de treaba voastră, de familiile voastre că de lume nu îmi pasă. Că vă am pe voi cei mai mari dușmani, da? Care ne dușmăniți.

Noi dacă avem, avem pentru că muncim. Dacă nu dăm, nu dau că e greu să muncești și să dai. Așa că nu vă mai bucurați de necazurile noastre, de necazurile copiilor mei. Așa că, bă, eu sunt șefa acasă la mine. La familia Ioniță de la Clejani, eu sunt șefa. Pentru că eu cânt și eu fac banii, ca să ne înțelegem”, a spus Viorica de la Clejani.

