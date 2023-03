Viral pe TikTok! S-a căsătorit cu tatăl ei vitreg și a împărțit lumea în două: „A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată” (VIDEO)

O femeie a devenit populară pe TikTok după ce a dezvăluit că s-a căsătorit cu tatăl ei vitreg și a postat un videoclip despre acest subiect. Clipul a fost vizionat de peste 22,3 milioane de ori și a generat peste 124.000 de reacții din partea utilizatorilor care au cerut mai multe informații.

Ulterior, femeia a dezvăluit că soțul ei este cel mai bun prieten al fratelui ei, creând și mai multă confuzie în rândul spectatorilor.

„Să mă căsătoresc cu tatăl meu vitreg a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”, a recunoscut tânăra.

Videoclipul postat prezintă o scenă romantică în care un bărbat îmbrățișează o femeie pe care o ține în brațe, iar ei se sărută. În fundal, alte femei fac poze cu cuplul în fața unui aranjament floral, iar un bărbat îmbrăcat în costum zâmbește și aplaudă în timp ce privește momentul romantic. Clipul a adunat peste 22,3 milioane de aprecieri și peste 100.000 de comentarii, stârnind interesul a milioane de utilizatori TikTok.

Pe Twitter, imaginile virale au fost vizualizate de peste 700.000 de ori și au primit 207 tweet-uri citate. Un utilizator a scris: „Poate cineva să deconecteze internetul, vă rog? Nu mai vreau, mi-a ajuns.”

Tânăra care a devenit virală pe TikTok a postat ulterior un videoclip în care dorea să clarifice unele lucruri și a răspuns la câteva întrebări. A dezvăluit că nu a fost crescută de tatăl ei vitreg, că nu era minoră când l-a cunoscut și că încă vorbește cu mama ei.

This filter is insane 🥴😳🤡 plz leave my kids and unalived brother out of this.