Acasa » Monden » Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”

Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”

Selen Osmanoglu
18 nov. 2025, 12:44
Virginia Rogin, despre relația cu fiul ei: „Nu mi-a spus niciodată mamă”/ „Relația noastră este de mare prietenie”
Sursă foto: Facebook/@Virginia Rogin
Cuprins
  1. „Nu a fost ușor”
  2. „După tatăl lui nu a rămas cu nimic”
  3. „Relația noastră este de mare prietenie”

Virginia Rogin, una dintre cele mai îndrăgite actrițe ale teatrului și televiziunii românești, a vorbit deschis despre mariajul nefericit care i-a marcat tinerețea și despre puterea cu care a depășit acea perioadă. În tot acest timp, fiul ei, Andrei, a rămas cea mai mare împlinire și sprijin. Singurul lucru care îi desparte astăzi este distanța.

„Nu a fost ușor”

Virginia Rogin a trecut prin momente personale dificile, inclusiv un mariaj nefericit încheiat după opt ani. Actrița și-a concentrat apoi întreaga energie pe creșterea fiului ei.

„Nu a fost ușor. Era după 1989, toate lucrurile erau tulburi și ciudate. Mi-a fost greu și financiar. Norocul meu a fost că am parte de un copil cu totul special și extrem de bun și de serios. Deci, el la 14 ani nu țin minte să fi fost lovit de pubertate. E drept că a și fost lovit de moartea tatălui. Putea să o ia razna, să fie un derbedeu, putea să facă cine știe ce. A fost de copil studios și pasionat de istorie”, a spus Virginia Rogin, pentru Viva.

„Este istoric el. Mergea la olimpiade, învăța bine. Intrase la stat la două facultăți – și la Drept, și la Istorie. I-am zis: „Măi copile, ce faci cu istoria asta? Devii un profesor și mori de foame. Ce faci? Măcar fă și Dreptul, ca avocat te scoți”. Și i-am cultivat ideea de a pleca în America, pentru că mi-am dat seama că, la firea lui, atât de serios, de o corectitudine extraordinară, aici, în Balcani, nu te prețuiește nimeni. Te prețuiește pentru șmecherie, pentru șmenuieli, pentru lucruri din acestea”, a adăugat.

„După tatăl lui nu a rămas cu nimic”

„Când era student, i-am spus asta, că în SUA nimeni nu-l va umili, pentru că e o țară alcătuită din multe nații. Putea să depună și pentru burse, dar trebuia să aplici pentru facultate, însă era nevoie de multe acte care trebuiau traduse, iar eu nu aveam bani. Cu salariul meu și pensia alimentară rămasă după taică-su abia ne descurcam. Ne-a mai dat afară și dintr-o casă naționalizată, unde stătea el cu tatăl și noroc că aveam eu apartamentul dat de Odeon”, a mai povestit actrița.

„Tatăl se ocupa mult de el, pentru că era la pensie. Statul român ne-a dat afară și nu ne-a dat o despăgubire. Practic, după tatăl lui nu a rămas cu nimic. Am trecut și acolo prin multe, cu procese cu proprietarii, de parcă eu aveam vreo vină. Sau copilul. Adică s-a înlocuit o nedreptate cu altă nedreptate. Iar eu, singură cu copilul, mă luptam. Mai cădeam, mă prăbușeam și iar mă ridicam. Și am mers mai departe. Ne-am mutat, am schimbat apartamentul cu unul în Balta Albă, mai mare, să avem spațiu amândoi”, a adăugat.

„Relația noastră este de mare prietenie”

„A făcut facultatea aici. Fiul meu nu mi-a spus niciodată mamă. El mi-a spus Gina, pentru că auzea pe toată lumea în jur spunându-mi așa. Relația noastră este de mare prietenie. De la 14 ani el nu făcea nimic fără să ne sfătuim noi doi. Nu am vrut să-l responsabilizez, să îl cocoșez, dar el, trăind lângă mine, vedea ce se întâmplă. A fost atât de serios! A renunțat la Drept, a zis că decât să fie mediocru în două locuri mai bine să exceleze într-un loc. Într-adevăr, a excelat în istorie și se ocupa de Bizanț. Și-a dat licența, a făcut și o parte din masterat aici și o lucrare la Muzeul de Istorie”, a mai spus actrița.

„A aplicat în America pentru doctorat. A făcut la University of Florida doctoratul, vreo șase ani, după care s-au bătut pe el să rămână acolo. El nu a mers cu acest gând. A făcut o lucrare cât un roman. Doctoratul i s-a publicat în Anglia, la Oxford. M-am dus la Washington, pentru că primise o bursă foarte rară, și am văzut că stătea într-un cartier extrem de select. Toată documenația din Bizanț, cărțile cele mai rare și mai importante sunt la Washington. El s-a dus pentru că nu avea unde studia ceea ce își propusese el la acel doctorat. Și a rămas profesor la universitate – și-a ales în Alabama, a zis că vrea în Sud că e mai cald. Și ne vedem vara.”, a adăugat.

