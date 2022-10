William Shatner din Star Trek, îndurerat după ce-a văzut Pământul din Spațiu: „Frumusețea nu este acolo”

William Shatner este deschis și sincer cu privire la călătoria lui în exteriorul Terrei în prezentarea unui fragment din noua lui carte pentru Variety.

În cea mai recentă scriere, „Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder”, , și-a împărtășit părerile sincere despre călătoria sa în spațiu la bordul navetei spațiale Blue Origin a lui Jeff Bezos.

El a descris lansarea navetei spațiale Blue Origin pe 13 octombrie 2021, făcându-l .

„M-am gândit că mersul în spațiu va fi catharsisul suprem al acelei legături pe care o căutam între toate ființele vii – că a fi acolo sus va fi următorul pas frumos pentru înțelegerea armoniei Universului”, și-a început el expunerea.

„Am descoperit că frumusețea nu este acolo, e aici jos, cu noi toți. Lăsând asta în urmă, mi-a făcut legătura cu mica noastră planetă și mai profundă”, a adăugat renumitul actor.

Vezi această postare pe Instagram

Durere privind Pământul din afară pentru William Shatner

„A fost printre cele mai puternice sentimente de durere pe care le-am întâlnit vreodată. Contrastul dintre răceala vicioasă a spațiului și blândețea protectivă a Pământului de dedesubt m-a umplut de o tristețe copleșitoare. În fiecare zi, ne confruntăm cu cunoașterea distrugerii în continuare a Pământului de către noi: dispariția speciilor de animale, a florei și faunei… lucruri care au avut nevoie de cinci miliarde de ani pentru a evolua și, dintr-o dată, nu le vom mai vedea din cauza interferenței omenirii. M-a umplut de groază. Călătoria mea în spațiu trebuia să fie o sărbătoare; în schimb, s-a simțit ca o înmormântare”, a continuat faimosul artist.

William Shatner a mers mai departe susținând că a descoperit că mulți oameni au avut același sentiment ca el în timp ce se aflau acolo, privind cu toții planeta deconectați de la tot ce înseamnă ea.

Pământul e fragil din exterior, iar actorul Star Trek a simțit această apăsare pe deplin

„Se numește „efectul privirii de ansamblu” și nu este neobișnuit printre astronauți, inclusiv Yuri Gagarin, Michael Collins, Sally Ride și mulți alții. În esență, atunci când cineva călătorește în spațiu și vede Pământul de pe orbită, un sentiment al fragilității planetei prinde stăpânire într-un mod inefabil, instinctiv”, a constatat Shatner.

El continuă citând din lansatorul expresiei. Autorul Frank White a inventat termenul pentru prima dată în 1987: „Nu există granițe sau limite pe planeta noastră, cu excepția celor pe care le creăm în mintea noastră sau prin comportamentele umane. Toate ideile și conceptele care ne despart atunci când suntem la suprafață încep să se estompeze de pe orbită și de pe Lună. Rezultatul este o schimbare a viziunii asupra Lumii și a identității.”