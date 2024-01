Xonia riscă cinci ani de închisoare, după ce a fost denunțată de cei cu care a petrecut. Artista a fost prinsă în stare de ebrietate și sub influența drogurilor la volan

de agenții de la Rutieră într-o situație ilegală, în timp ce conducea pe un bulevard din Capitală. Potrivit informațiilor, Xonia se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, inclusiv cocaină. De asemenea, s-a constatat că aceasta nu deținea permisul de conducere valabil în țara noastră.

Xonia, testată pozitiv pentru cocaină în timpul unui control rutier

„Artista a fost oprită de politie aici pe bvd Barbu Văcărescu in timpul unui control de rutina. A fost testata pentru alcool și stupefiante. Alcool test ul a arătat o concentrație de 0,25 la mie, iar drug test ul ar fi ieșit pozitiv la cocaina”, spune Cristina Filip, reporter Observator.

Continuând seria greșelilor penale, cântăreața în vârstă de 33 de ani, născută în Australia din părinți români, a prezentat polițiștilor un permis de conducere care nu este recunoscut pe teritoriul nostru.

Potrivit unor surse de la , se speculează că vedeta ar fi participat aseară la o petrecere însoțită de mai mulți prieteni, în cadrul căreia s-a presupus consumul de cocaină, care ar fi fost stropită cu o cantitate considerabilă de șampanie. Se menționează că acest lucru ar fi avut loc în contextul folosirii unui cocktail cunoscut în limbajul de stradă sub denumirea de „COX”, popular în cluburile de fițe. Trebuie subliniat că această combinație este considerată periculoasă, deoarece specialiștii avertizează că dependența se poate instala chiar și după o singură doză. Potrivit informațiilor furnizate, se pare că cei cu care cântăreața ar fi petrecut au decis să denunțe această situație la poliție. Este important de menționat că aceste informații nu au fost confirmate oficial și că ar trebui tratate cu precauție până când se aduc dovezi concrete în acest sens.

Alți artiști au avut și ei incidente similare în trecut

„Coordonarea este afectată, simţul vizual este afectat, iar persoana poate experimenta un comportament mai violent în ceea ce priveşte reacţiile din timpul condusului”, Bogdan Gheorghe, medic Agenția Națională Antidrog.

În urmă cu doar câteva săptămâni, , după o pauză de şase luni. Ea a petrecut această perioadă în Melbourne, orașul în care s-a născut și unde locuiește familia ei. Cunoscuții ei sunt nedumeriți de ce a determinat-o pe cântăreață să conducă sub influența alcoolului și drogurilor.

„E o tipă faină şi echilibrată. Face şi sport, a fost dansatoare. Sper să fie bine şi îmi pare rău că s-a întâmplat”, Alexandra Ungureanu, cântăreaţă.

Xonia, cunoscută și sub numele Loredana Sachelaru, este o artistă talentată din România. Ea a cântat și a colaborat cu diverse personalități internaționale, obținând succes în topurile muzicale. Cu toate acestea, ea se confruntă acum cu probleme legale, fiind acuzată că a condus sub influența substanțelor interzise. Alți artiști precum Ana Morodan și Ilie Năstase au avut și ei incidente similare în trecut. Conducerea sub influența alcoolului și drogurilor este ilegală și periculoasă pentru toți cei implicați.