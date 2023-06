Cine este Xonia și care este numele real din buletin. Artista suferă de o boală autoimună: „Țin lucrul acesta departe de ochii lumii”

Xonia este una dintre cele mai cunoscute artiste din România și este prezentă în industria muzicală de peste un deceniu. Talentul său muzical și determinarea de care a dat dovadă a făcut-o cunoscută publicului larg și fanii au început să o admire cât mai mult.

Cu toate că , aceasta mai vine în vacanță în România.

Cine este Xonia

Xonia, pe numele ei real Loredana Sachelaru, este originară din Melbourne, Australia. În anul 2010, alături de Deepcentral, aceasta a lansat „My Beautiful One”, care a fost cea mai difuzată melodie a anului.

De asemenea, în anul 2022, vedeta , iar fanii au urmărit-o în cele mai dificile momente. Ce nu știu mulți este că pe lângă faptul că e cântăreață, ea este și compozitoare, model, actriță și dansatoare, notează .

A debutat pe scene internaționale la vârsta de 8 ani, iar la 14 ani a semnat un contract cu o celebră casă de discuri din Australia. Mai mult, a colaborat cu artiști celebri precum Kylie Minogue.

Xonia are probleme de sănătate

Dincolo de cariera frumoasă și de realizările pe plan profesional, viața artistei nu a fost deloc ușoară. Cântăreața a luptat cu și a fost judecată de multe ori pentru aspectul fizic.

Este vorba despre o boală autoimună din cauza căreia, în urmă cu câțiva ani, fața a început să i se umfle. La momentul respectiv, oamenii au crezut că artista s-a operat la față, dar ulterior a povestit public prin ce trece.

„Eu în continuare am probleme de sănătate, dar țin lucrul acesta departe de ochii lumii pentru că nu doresc să împărtășesc lucrurile negative cu publicul și fanii mei. În plus, nu am nevoie de mila nimănui.

Am început un nou tratament, nu mi-a fost prea bine în ultimele luni. Sunt mai bine acum, sunt sub observația medicului, să se asigure că este totul în regulă cu noua schemă de tratament.

Nu sunt pregătită să discut despre diagnosticul meu, este vorba despre o boală autoimună. Am încercat un tratament mai puțin dăunător, am încercat să îmi aplic foarte multe lucruri naturale, plus meditație, credință”, a povestit Xonia în cadrul unui interviu.

Xonia, prinsă beată și drogată la volan

Cântăreața a fost prinsă vineri dimineață, 23 iunie, în sectorul 2 din Capitală, conducând o mașină .

Se pare că aceasta nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul României.

„La data de 23 Iunie a.c., în jurul orei 04:00, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Brigada Rutieră, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au procedat la oprirea unui autovehicul condus de către o femeie, pe o stradă din sectorul 2.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că persoana care conducea autovehiculul se afla sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor interzise, dar și că nu avea dreptul de a conduce pe teritoriul României.

În acest context, a fost deschis dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prevăzute de art. 336 alin.2 și art. 335 alin.2 din Codul Penal, aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, conform unui comunicat transmis de Brigada Rutieră.