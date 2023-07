Xonia trece printr-o perioadă deloc roz a vieții sale. Ce se întâmplă cu vedeta după episodul cu Poliția: „Îmi doresc foarte mult să mă liniștesc”

Xonia este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi. Până acum, vedeta a stat departe de scandaluri, însă, cel mai recent eveniment nu a putut fi evitat.

De curând, de agenții de la Rutieră într-o situație ilegală, în timp ce conducea pe un bulevard din Capitală. Se pare că aceasta se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, inclusiv cocaină. În plus s-a constatat că ea nu deținea permisul de conducere valabil în țara noastră.

Xonia, despre problemele din viața ei

Xonia, pe numele ei real Loredana Sachelaru, este cântăreaţă și dansatoare. Ea s-a lansat în anul 2009, la vârsta de 20 de ani, cu single-ul „My Beautiful One”.

Solista s-a întors în România după câteva proiecte muzicale realizate în America și de atunci are numai probleme. Mai mult decât atât, nici cu dragostea nu stă prea bine. Cu toate că visa să îmbrace rochia de mireasă, se pare că norocul nu îi surâde.

„Viața mea se desfășoară pe trei continente. Nu este ideal. Dar nu pot nici să mă plâng. Mai încolo îmi doresc foarte mult să mă liniștesc, să stau și eu într-un loc. Îmi doresc familie copil, dar momentan nu e să fie!

Eu am fost la L.A. . Am făcut niște proiecte împreună cu Michael, am deschis o divizie sub umbrela lui.

Nu mă grăbesc cu căsătoria pentru că eu sunt o fată tradițională. Uneori nu pare. Mi-am dorit întotdeauna familie, copil. Pentru cei care știu cum am fost crescută, se știe că eu am niște valori, dar nu mă grăbesc să fac acest lucru până nu găsesc persoana potrivită”, a dezvăluit Xonia, potrivit .