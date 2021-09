Zarug și Lorelai Bratu nu erau prieteni înainte să participe la Asia Express: „Ne leagă contractul” (VIDEO)

Zarug și Lorelai Bratu formează una dintre cele mai îndrăgite echipe de la „Asia Express”, însă nu erau prieteni înainte de show-ul de la Antena 1. Puțină lume știe că s-au cunoscut abia atunci când Lorelai a devenit clienta lui Zarug, relatează Cancan.ro.

Zarug este designer vestimentar, iar în anul 2018 a apărut și în emisiunea „Chefi la cuțite”, cu o intrare de-a dreptul spectaculoasă – s-a prezentat pe tocuri în fața juraților Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

Zarug și Lorelai Bratu nu erau prieteni înainte să participe la „Asia Express”

„Zarug: Ne leagă contractul.

Lorelai Bratu: Noi nu avem o relație strânsă de prietenie, asta ne-a ajutat, adică ne știam din oraș…nu știam că e nebun. Zarug: Ne știam oarecum, Lorelai mi-a fost și clientă. Mi-a plăcut că e dezinvoltă, asumată și că e una dintre puținele persoane care poate să stea lângă mine fără să intre în pământ. (…) Zarug: Eu sunt o persoană discretă și reținută, ceea ce pare greu de crezut. Eu am întrebat la semnarea contractului dacă se dorește această variantă a mea discretă, dar mi s-a zis nu”, au dezvăluit cei doi la „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Zarug: „Sunt o ființă paradoxală”

Astăzi în vârstă de 39 de ani, Zarug și-a construit o carieră de succes în design vestimentar și recunoaște că are un stil nonconformist. Deși a devenit foarte cunoscut în online și în lumea modei, el a studiat Dreptul.

„Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (…) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești”, spunea el în urmă cu doi ani, când a participat la „Chefi la cuțite”.

„Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau”, a mai povestit el.

Inițial s-a înscris la Știința Dreptului, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, iar ulterior a urmat un master în administrarea afacerilor.

Chiar și așa, pasiunea sa a fost moda, astfel că a devenit un designer vestimentar de succes, iar în prezent face haine.