Cine este Mihai Dan Zarug de la Asia Express, sezonul 4. Cu ce se ocupă concurentul de la Antena 1 și cum a ajuns cunoscut

Sezonul 4 din Astia Express a început, iar printre concurenții de la Antena 1 se numără și Mihai Zarug, ce face echipă cu Lorelei Bratu. Înarmat cu simțul umorului, dar și un stil vestimentar total nonconformist, Zarug a atras imediat atenția fanilor emisiunii.

Zarug este un designer român, dar telespectatorii l-au mai putut urmări și la Chefi la cuțite, pentru că este un mare pasionat de bucătărie, scrie Cancan.ro.

Cine este Mihai Zarug, concurent la Asia Ezpress sezonul 4

În vârstă de 39 de ani, Zarug și-a construit o carieră de succes în design vestimentar. El face haine și recunoaște că stilul său este unul nonconformist.

„Sunt designer, fac haine. Sunt o ființă paradoxală, care în proporții de 50% și-ar dori să se ascundă acum sub scaunul ăsta, iar cealaltă jumătate înclină spre exprimare. (…) Tata e pe jumătate armean, deci și eu am origini armenești”, a povestit el, în fața Ginei Pistol, în urmă cu doi ani, când a participat la Chefi la cuțite.

Ce studii are concurentul de la Antena 1

Deși este cunoscut în mediul online și în lumea modei, Zarug a studiat Dreptul, la sfaturile prețioase ale părinților săi.

Inițial, bărbatul s-a înscris la Știința Dreptului, la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași, iar ulterior a urmat un master în Administrarea Afacerilor.

Totuși, pasiunea l-a condus spre lumea modei așa că a devenit designer vestimentar, iar în prezent face haine.

„Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau”, a mai povestit el, potrivit sursei citate mai sus.