250 de lideri au celebrat parteneriatul România-SUA la recepția „Alianța” dedicată noului ambasador Darryl Nirenberg

Peste 250 de lideri din mediul de afaceri, diplomație, securitate, energie, tehnologie și societatea civilă s-au reunit aseară la București, sub sigla „Alianța” pentru a celebra sosirea noului ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg.

Moment de referință în relația româno-americană

Recepția, organizată de Alianța, a reprezentat un moment de referință în relația româno-americană, consolidând rolul organizației ca principală platformă de dialog și cooperare transatlantică.

Evenimentul a fost deschis de Adrian Zuckerman, președintele Alianța, care a subliniat continuitatea angajamentului strategic între România și Statele Unite.

„Relația noastră nu este doar un parteneriat de interese. Este un angajament față de valori comune, libertate și prosperitate. România este un aliat de nădejde, iar Alianța va continua să fie o platformă pentru consolidarea acestei colaborări.”

Unul dintre momentele cele mai așteptate ale serii a fost discursul ambasadorului , care a transmis un mesaj de angajament ferm față de România și parteneriatul transatlantic.

„România este un partener de încredere și un pilon al stabilității în regiunea Mării Negre. Sunt onorat să continui colaborarea și să sprijin proiectele care consolidează securitatea, prosperitatea și valorile comune.”

Distincții pentru contribuții la relația România-SUA

Evenimentul a inclus acordarea a două Certificate de Apreciere de către Adrian Zuckerman, în numele comunității Alianța:

Michael L. Dickerson a fost onorat pentru angajamentul diplomatic exemplar, viziunea strategică și rolul activ în consolidarea cooperării economice, energetice și de securitate între România și Statele Unite, precum și pentru prietenia sa autentică față de România.

Christopher Gruber, Regional Security Officer în cadrul Ambasadei SUA la București, a primit recunoașterea pentru profesionalism, dedicare și leadership în protejarea personalului și intereselor americane și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române în întărirea securității comune.

Alianța – platformă de referință a cooperării transatlantice

Fondată la Washington, reunește foști ambasadori americani în România și lideri din sectoare strategice, facilitând dialogul la nivel înalt și proiecte concrete între România și Statele Unite.

Recepția de miercuri seară a reconfirmat că parteneriatul româno-american este profund ancorat în valori comune, memorie istorică și o viziune împărtășită pentru un viitor mai sigur și mai prosper.

„Relația noastră nu este doar un acord diplomatic; este o comunitate de lideri care investesc în viitorul acestui parteneriat.” a concluzionat președintele Alianța, Adrian Zuckerman.