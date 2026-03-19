B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
250 de lideri au celebrat parteneriatul România-SUA la recepția „Alianța" dedicată noului ambasador Darryl Nirenberg

250 de lideri au celebrat parteneriatul România-SUA la recepția „Alianța” dedicată noului ambasador Darryl Nirenberg

Adrian A
19 mart. 2026, 16:16
Cuprins
  1. Moment de referință în relația româno-americană
  2. Distincții pentru contribuții la relația România-SUA
  3. Alianța – platformă de referință a cooperării transatlantice

Peste 250 de lideri din mediul de afaceri, diplomație, securitate, energie, tehnologie și societatea civilă s-au reunit aseară la București, sub sigla „Alianța” pentru a celebra sosirea noului ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg.

Moment de referință în relația româno-americană

Recepția, organizată de Alianța, a reprezentat un moment de referință în relația româno-americană, consolidând rolul organizației ca principală platformă de dialog și cooperare transatlantică.

Evenimentul a fost deschis de Adrian Zuckerman, președintele Alianța, care a subliniat continuitatea angajamentului strategic între România și Statele Unite.

„Relația noastră nu este doar un parteneriat de interese. Este un angajament față de valori comune, libertate și prosperitate. România este un aliat de nădejde, iar Alianța va continua să fie o platformă pentru consolidarea acestei colaborări.”

Unul dintre momentele cele mai așteptate ale serii a fost discursul ambasadorului Darryl Nirenberg, care a transmis un mesaj de angajament ferm față de România și parteneriatul transatlantic.

„România este un partener de încredere și un pilon al stabilității în regiunea Mării Negre. Sunt onorat să continui colaborarea și să sprijin proiectele care consolidează securitatea, prosperitatea și valorile comune.”

Distincții pentru contribuții la relația România-SUA

Evenimentul a inclus acordarea a două Certificate de Apreciere de către Adrian Zuckerman, în numele comunității Alianța:

  • Michael L. Dickerson a fost onorat pentru angajamentul diplomatic exemplar, viziunea strategică și rolul activ în consolidarea cooperării economice, energetice și de securitate între România și Statele Unite, precum și pentru prietenia sa autentică față de România.

  • Christopher Gruber, Regional Security Officer în cadrul Ambasadei SUA la București, a primit recunoașterea pentru profesionalism, dedicare și leadership în protejarea personalului și intereselor americane și pentru colaborarea strânsă cu autoritățile române în întărirea securității comune.

Alianța – platformă de referință a cooperării transatlantice

Fondată la Washington, Alianța reunește foști ambasadori americani în România și lideri din sectoare strategice, facilitând dialogul la nivel înalt și proiecte concrete între România și Statele Unite.

Recepția de miercuri seară a reconfirmat că parteneriatul româno-american este profund ancorat în valori comune, memorie istorică și o viziune împărtășită pentru un viitor mai sigur și mai prosper.

„Relația noastră nu este doar un acord diplomatic; este o comunitate de lideri care investesc în viitorul acestui parteneriat.” a concluzionat președintele Alianța, Adrian Zuckerman.

Tags:
Citește și...
Comasările de instituții, o promisiune uitată. Reforma blocată și rețelele de influență. Cine sunt oamenii și interesele din spatele comasărilor eșuate
Politică
Comasările de instituții, o promisiune uitată. Reforma blocată și rețelele de influență. Cine sunt oamenii și interesele din spatele comasărilor eșuate
Surse: Cum s-a negociat, de fapt, pachetul de solidaritate al PSD. Informații din interior
Politică
Surse: Cum s-a negociat, de fapt, pachetul de solidaritate al PSD. Informații din interior
Va fi eliminat CASS-ul pentru mame sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii (VIDEO)
Politică
Va fi eliminat CASS-ul pentru mame sau nu? Răspunsul dat de ministrul Muncii (VIDEO)
Ministrul Muncii a anunțat ce ajutoare vor primi pensionarii, copiii și familiile monoparentale. Sumele acordate (VIDEO)
Politică
Ministrul Muncii a anunțat ce ajutoare vor primi pensionarii, copiii și familiile monoparentale. Sumele acordate (VIDEO)
Grindeanu, după ce Bolojan a cedat în fața PSD privind adoptarea pachetului de solidaritate: „Mă declar satisfăcut. Rămâne un semn de întrebare”
Politică
Grindeanu, după ce Bolojan a cedat în fața PSD privind adoptarea pachetului de solidaritate: „Mă declar satisfăcut. Rămâne un semn de întrebare”
Olguța Vasilescu dojenește pensionarii că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi, că poate ți se taie pensia”
Politică
Olguța Vasilescu dojenește pensionarii că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi, că poate ți se taie pensia”
Bolojan a cedat în fața PSD pentru adoptarea bugetului. De unde se ia miliardul pentru pachetul social destinat pensionarilor și copiilor defavorizați. Vești proaste pentru magistrați (VIDEO)
Politică
Bolojan a cedat în fața PSD pentru adoptarea bugetului. De unde se ia miliardul pentru pachetul social destinat pensionarilor și copiilor defavorizați. Vești proaste pentru magistrați (VIDEO)
Nicușor Dan: Vom avea buget luna aceasta. Îndemn liderii politici să găsească o soluție de compromis / Cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Vom avea buget luna aceasta. Îndemn liderii politici să găsească o soluție de compromis / Cele 4 partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună (VIDEO)
Funcții date pe sub masă, fără concurs. „Omul Oanei Țoiu” pus direct șef la Ministerul Economiei
Politică
Funcții date pe sub masă, fără concurs. „Omul Oanei Țoiu” pus direct șef la Ministerul Economiei
Nicușor Dan, în conferință cu Rutte: România e o țară sigură. Găzduim echipamente SUA, că asta înseamnă să fim aliați. Rutte va veni în mai la București / Rutte: NATO se poate baza pe România și România se poate baza pe NATO (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, în conferință cu Rutte: România e o țară sigură. Găzduim echipamente SUA, că asta înseamnă să fim aliați. Rutte va veni în mai la București / Rutte: NATO se poate baza pe România și România se poate baza pe NATO (VIDEO)
Ultima oră
16:44 - Comasările de instituții, o promisiune uitată. Reforma blocată și rețelele de influență. Cine sunt oamenii și interesele din spatele comasărilor eșuate
16:33 - Hoții au dat lovitura la o fabrică Prada. Stratagema prin care au reușit să scape de poliție
16:30 - Dan Negru a vorbit despre salariul din TV : „O meserie pe care aș fi făcut-o și gratis!”
15:56 - Un italian susține că este fiul secret al lui Adriano Celentano. Actorul i-a răspuns ironic: “Adevărul e că sunt bunicul tău”
15:52 - Poveste încâlcită la o şcoală din Iași: Cum a primit ordin de restricție un elev care ar fi fost victima bullying-ului. Acum are și absențe, care nu vor fi motivate
15:25 - Fiul viceprimarului din Șelimbăr a scăpat de pușcărie, deși l-a bătut crunt pe un tânăr
15:24 - SUV-ul românesc a cucerit India sub un alt nume. Prețul i-a surprins pe mulți: „Arată ca o Dacia Duster pentru oameni bogaţi” (VIDEO)
15:20 - Se poate purta o geaca de blugi la un eveniment mai formal?
15:18 - Cum poți crește eficiența operațională în cadrul unui business?
15:12 - Newsweek: Se schimbă radical bancnotele euro. Cu ce păsări rare vor fi decorate? Mai poți folosi banii vechi?