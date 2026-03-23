Opt membri ai AUR au dat în judecată partidul ca să-și recupereze banii cheltuiți la europarlamentare. Cinci dintre ei au luat bani împrumut de la Maricel Păcuraru, patronul Realitatea PLUS. Ce a decis instanța

Traian Avarvarei
23 mart. 2026, 23:20
George Simion, liderul AUR. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. De ce au ajuns cei 8 membri AUR să-și dea în judecată propriul partid
  2. Un exemplu: Cazul lui Daniel Răzvan Biro

Opt membri ai AUR au dat în judecată partidul pentru a-și recupera banii pe care i-au cheltuit în campania pentru europarlamentarele din 2024. Ei nu au obținut mandatele de europarlamentari și nici nu și-au primit banii înapoi. Cinci dintre ei împrumutaseră banii respectivi de la Maricel Păcuraru, afaceristul care controlează Realitatea PLUS.

De ce au ajuns cei 8 membri AUR să-și dea în judecată propriul partid

Este vorba despre Daniel Răzvan Biro, Mirela Daniela Irinea, Ramona Lovin, Costin Iosub, Radu Fabian, Cristina Dumitrescu, Antonio Andrușceac și Dan Tănasă. Ei au contribuit la campania electorală pentru europarlamentarele din 2024 cu peste 16 milioane de lei, informează G4Media.

Cinci dintre ei au luat împrumuturi de câte 2,3 milioane de lei fiecare de la aceeași persoană. Surse G4Media au declarat că „împrumutătorul” ar fi Maricel Păcuraru, patronul de facto al Realitatea PLUS. Toate contractele notariale de împrumut au fost încheiate în aceeași zi, pe 20 mai 2024.

La finalul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, partidul lui George Simion a declarat cheltuieli de peste 24 de milioane de lei, bani care trebuiau rambursați de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) din bugetul de stat. Numai că AEP a decis că nu va rambursa peste 13 milioane de lei pe motiv că „partidul a încasat și utilizat sume de bani provenite din împrumuturi de la persoane fizice care depășesc plafoanele prevăzute de lege”. AUR a contestat decizia AEP la Curtea de Apel București, unde a pierdut și a depus recurs.

Un exemplu: Cazul lui Daniel Răzvan Biro

De exemplu, Daniel Răzvan Biro a ajutat partidul în campania pentru europarlamentare cu 2,3 milioane de lei, banii împrumutați cu obligația de restituire până la 31 ianuarie 2025.

El n-a mai ajuns europarlamentar, iar partidul i-a dat înapoi doar 660.000 de lei.

Prin urmare, Biro a dat AUR în judecată la Tribunalul Ilfov pentru a obține restul de 1.640.000 lei.

Avocații AUR au cerut judecătorilor respingerea cererii și au motivat că Biro nu a primit diferența de bani, întrucât „Autoritatea Electorală Permanentă nu i-a virat Partidului această sumă, cu acest scop”.

Pe 29 ianuarie 2026, Tribunalul Ilfov a constatat că nu există un document care să ateste fără echivoc obligația partidului de a restitui exact suma de 1.640.000 lei și nici dovezi suficiente privind cuantumul exact al datoriei.

Instanța a mai apreciat ca fiind necesară administrarea unui probatoriu mai complex, specific unui proces de drept comun. Decizia nu a fost definitivă, dar nici nu a fost contestată încă.

În afară de Ramona Lovin și Dan Tănasă toți ceilalți au primit aceeași decizie a Tribunalului Ilfov, precizează G4Media.

De asemenea, potrivit unei investigații Snoop, campania lui George Simion pentru alegerile prezidențiale din 2025 a costat AUR 69 de milioane de lei, din care 23,4 milioane au ajuns la Realitatea PLUS. AEP a considerat doar 6 milioane de lei cheltuieli legale.

Citește și...
Radu Miruță explică de ce sprijinul nostru pentru SUA nu e o operațiune ofensivă: „Vă spun o chestie oarecum internă” (VIDEO)
Politică
Radu Miruță explică de ce sprijinul nostru pentru SUA nu e o operațiune ofensivă: „Vă spun o chestie oarecum internă” (VIDEO)
Miruță: „Nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz”. Ce angajament și-a asumat România (VIDEO)
Politică
Miruță: „Nu suntem în situația de a trimite soldați în Strâmtoarea Ormuz”. Ce angajament și-a asumat România (VIDEO)
Un oficial iranian avertizează: Bazele folosite împotriva noastră pot fi lovite / Reacția ministrului Radu Miruță (VIDEO)
Politică
Un oficial iranian avertizează: Bazele folosite împotriva noastră pot fi lovite / Reacția ministrului Radu Miruță (VIDEO)
Ce sancțiune au primit deputații SOS România care au făcut scandal în Parlament
Politică
Ce sancțiune au primit deputații SOS România care au făcut scandal în Parlament
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional
Politică
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel internațional
AUR propune 10 proiecte „prioritare”. Printre ele, desființarea CNA şi a CNCD (VIDEO)
Politică
AUR propune 10 proiecte „prioritare”. Printre ele, desființarea CNA şi a CNCD (VIDEO)
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Politică
Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
Politică
Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz
Politică
Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz
Newsweek: Bolojan decretează „situație de criză” la pompă. Ce măsuri se iau pentru oprirea scumpirii carburanților?
Politică
Newsweek: Bolojan decretează „situație de criză” la pompă. Ce măsuri se iau pentru oprirea scumpirii carburanților?
