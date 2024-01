A apărut Klaus Iohannis. Laurențiu Gîdei (PSD): E hilară situația că au trebuit cei de la AUR să facă o astfel de știre pentru ca Administrația Prezidențială să ne spună și nouă câteva lucruri

Deputatul PSD, Laurențiu Gîdei, a comentat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, faptul că pe site-ul Administrației Prezidențiale au fost publicate, vineri, 19 ianuarie, informații cu privire la mai multe decrete semnate de președintele României. Asta după ce Adrian Axinia, deputat AUR, a mers joi, 18 ianuarie, la Secţia 17 Poliţie din Bucureşti şi a depus o sesizare privind dispariţia lui Klaus Iohannis.

„La nivel european și nu numai, întâlnirile importante le are premierul Marcel Ciolacu”

“E hilară situația că au trebuit cei de la AUR să facă o știre de asta de cancan, pentru ca Administrația Prezidențială să ne spună și nouă câteva lucruri. Dincolo de că are voie sau nu are voie președintele să fie în vacanță, e normal să aibă voie și domnia sa. Faptul că se întâlnește cu diverși lideri, din diferite state, habar nu am care e oportunitatea României. Cert este că la nivel european și nu numai, întâlnirile importante le are premierul Marcel Ciolacu și ăsta e un lucru foarte bun pentru România, foarte constructiv”, a spus deputatul PSD.

Deputatul AUR Adrian Axinia l-a dat dispărut pe Klaus Iohannis

a depus la Secția 17 de Poliție o cerere prin care , care „nu s-a mai prezentat la locul de muncă din data de 18 decembrie 2023”. Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV, Adrian Axinia a povestit cum a decurs discuția cu polițiștii.