Adrian Axinia, deputatul AUR care l-a dat dispărut la Poliție pe Iohannis: „I-am întrebat pe polițiști dacă au nevoie de o poză a dispărutului, în ideea în care ei mi-au spus că nu se uită la TV și nu știu nimic de politică” (VIDEO)

Deputatul AUR Adrian Axinia a depus la Secția 17 de Poliție o cerere prin care , care „nu s-a mai prezentat la locul de muncă din data de 18 decembrie 2023”. Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV, Adrian Axinia a povestit cum a decurs discuția cu polițiștii.

Deputatul AUR Adrian Axinia l-a dat dispărut pe Klaus Iohannis

„Nu e o glumă, e un mod creativ politic de a atrage atenția că românii nu mai au pe nimeni, cumva sunt ai nimănui mai ales în această perioadă de criză, în care avem tensiuni sociale crescânde în toată țara.

Polițiștii, în primă fază, au fost puțin contrariați de cererea mea. I-am întrebat dacă au nevoie de o poză a dispărutului, în ideea în care domnii mi-au spus că nu se uită la televizor și nu știu nimic politică. Am întrebat politicos dacă au nevoie de o poză pentru a identifica dispărutul, mi-au spus că ”nu” și doar am lăsat datele de contact, am luat numărul de înregistrare, cu rugămintea să mă contacteze dacă au detalii noi și, bineînțeles, cum decurge ancheta”, a declarat deputatul AUR.

Axinia: În calitate de angajator al lui Iohannis, am considerat că trebuie să văd ce face

„În calitate de cetățean al României și practic angajator al domniei sale, am văzut de bun augur că trebuie care . Dar doar atunci când nu se vizează funcția pentru că, din ultimele date, se pare că de când (European) dl președinte s-a pus pe ordinea de zi la plenara de la Strasbourg chiar ca purtător de cuvânt, or bunele practici ai președinților din statele europene fac ca la început de an să organizeze conferințe de presă, să vorbească cu oamenii”, a mai spus Adrian Axinia.

El a precizat apoi că-și asumă orice consecință pentru plâgerea depusă și nu e o problemă dacă va trebui să achite o amendă.

„În această cerere am și pus drept probă a absenței de la locul de muncă agenda președintelui de pe , unde se vede clar că nu a mai întreprins nicio acțiune din 18 decembrie 2023”, a punctat Axinia.

Deputatul AUR a susținut în final că va suna la Poliție să vadă cum decurge ancheta.