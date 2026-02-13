A reușit să îl enerveze pe Ilie Bolojan. Totul a pornit de la ministrul Justiției. Reacția premierului în fața moderatorului unei emisiuni (VIDEO)

Ilie Bolojan nu este chiar „sfinxul” care nu reacționează la nimic. Catalogat ca un om extrem de rece și fără emoții, premierul a clacat în fața unor întrebări repetate și insistente ale moderatorului emisiunii de la Europa Fm, la care șeful Guvernului a fost invitat. Cineva a reușit să îl enerveze pe Ilie Bolojan

Cum a reușit să îl enerveze pe Ilie Bolojan

Scena a avut loc la Europa FM, unde Ilie Bolojan a fost invitat să ofere o reacție după ce România a intrat în recesiune tehnică. Dialogul a depășit însă sfera economică și s-a ajuns la diverse teme. Una dintre ele îl privea pe ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Deși nu a ridicat tonul, șeful Guvernului și-a schimbat clar registrul vocii în fața întrebărilor insistente despre credibilitatea ministrului Justiției și despre acuzațiile de plagiat, refuzând constant să valideze acuzațiile.

Întrebat dacă s-a discutat în coaliția de guvernare despre numirea șefilor marilor pachete, premierul Ilie Bolojan a spus că nu.

„Dar nu se discută în coaliție?

Bolojan: Nu s-a discutat acest subiect în nicio ședință a coaliției.

Dar v-ați uitat pe lista aia cu oameni înscriși:

Bolojan: Am vazut datele care au fost în presă, dar cum nu sunt un cunoscător al sistemului nostru de justiție, mă refer la persoane (…) nu cunosc aceste date și nu pot să fac aprecieri despre persoane dacă nu le cunosc.

Dar domnul Marinescu e capabil să ia decizia potrivită?

Bolojan: Domnul Marinescu este ministrul Justiției, a declanșat această procedură și va derula procedura conform prevederilor legale.

Dar e credibil domnul Marinescu când face propunerile?

Bolojan: Domnul Marinescu este ministrul Justiției și are acest mandat și vom vedea care va fi rezultatul.

Dar e credibil când face evaluarea asta domnul Marinescu?

Bolojan: Este ministrul Justiției…

Dar e credibil?

Bolojan: Nu pot să pornesc de la o premisă de suspiciuni pentru că nu ar fi corect.

Domnul Marinescu e acuzat de plagiat, cum să nu puteți porni de la o premisă de suspiciune?

Bolojan: Încerc să judec miniștrii după ceea ce fac.

Bolojan: Fiecare om va răspunde pentru ceea ce a făcut. Reproșul de plagiat care i s-a adus domnului Marinescu s-a referit la ceea ce a făcut în perioada în care n-avea să spunem o răspundere publică. Înțeleg că acest reproș de plagiat este verificat sau va fi verificat de Comisia de Etică de la Universitatea din Craiova, de unde a avut doctoratul, iar dacă PSD care îl susține pe domnul ministru a considerat că merită în continuare sprijinul lui… gândiți-vă, dacă vrei să faci crize guvernamentale în România poți să o faci în fiecare zi.

Domnul Marinescu rămâne în Guvern pentru că nu doriți o criză guvernamentală…

Bolojan: Nu. Ați tradus greșit. Cât timp ești într-un guven de coaliție dacă vrei ca acest guvern să dea o anumită stabilitate, nu ca să stai tu pe funcție, ci pentru a putea să faci ceva în țara noastră, asta înseamnă ce trebuie să încerci să ții cont de realitățile pe care le dă colaiția ca rezultat al unei aritmetici parlametare și să încerci să faci maxim posibil în condițiile date. Asta am încercat să fac. Domnul Marinescu și orice ministru poate să plece dintr-un guvern dar trebui văzut ce efecte are acest lucru și văzut dacă anumite aspecte se schimbă cu asta sau nu.” a fost dialogul care a reușit să îl enerveze pe Ilie Bolojan.