Președintele UDMR, Kelemen Hunor, atrage atenția asupra riscurilor pe care le presupune accesul copiilor la rețelele sociale. El subliniază că o eventuală interdicție nu este o soluție completă.

Totodată, liderul UDMR a explicat că, în propria familie, accesul copiilor la rețelele sociale este limitat până în jurul vârstei de 14–15 ani, însă, consideră că o astfel de măsură, aplicată izolat, nu rezolvă problema de fond.

„Încerc să înțeleg acest fenomen, fiindcă și eu am copii mici și noi limităm accesul lor. În acest moment și chiar în familie am discutat că până la 14 ani nu ar trebui să aibă acces până când nu sunt educați, nu sunt crescuți până la 14-15 ani să știe să facă o evaluare despre un conținut cât de cât. Deci eu sunt de acord să existe această limitare, dar nu ajută, sincer.”, a declarat Kelemen Hunor la .

Ce rol joacă educația și familia în protejarea copiilor

Kelemen Hunor atrage atenția că părinții trebuie să fie mai conștienți de efectele expunerii timpurii la tehnologie și rețele sociale. În lipsa educației digitale, copiii ajung să fie expuși unor riscuri majore.

„Deci dacă nu mergi în paralel și cu educația și responsabilizarea familiilor, fiindcă eu văd foarte mulți părinți care și la masă, și la aeroport și când așteaptă ceva lasă copilul cu telefonul în mână, ceea ce pe de o parte e absolut de înțeles, fiindcă asta este revoluția tehnologică, pe partea cealaltă încă nu suntem conștienți de consecințe. Deci trebuie o măsură, dar trebuie o măsură care merge cel puțin în aceste trei direcții. O limitare a accesului, educație. Deci școala plus familia și societatea să fie responsabilă, mai responsabilă pentru copii. Creează dependență. Vrei nu vrei și pentru adulți creează dependență, nu mai vorbim de copii.”, a mai adăugat liderul UDMR.

Accesul copiilor la rețelele sociale, interzis în familia lui Kelemen Hunor. De ce este greu de aplicat o interdicție reală

Președintele UDMR consideră că interzicerea accesului este dificil de pus în practică, mai ales într-un mediu în care copiii intră în contact zilnic cu tehnologia, fie la școală, fie prin intermediul altor copii.

„Deci e un subiect extrem de complex și e bine că a început dezbaterea, nu e bine că momentul a fost de dezbatere după acea , dar trebuie să fim conștienți că dacă nu facem ceva și nu facem ceva gândit foarte, foarte bine, rațional, lucrurile n-o să meargă în direcția bună. Interzicerea accesului e greu de făcut. Interzicerea e greu de făcut, fiindcă tu poți să interzici dar dacă copilul merge la școală și se întâlnește cu unul mai mare care are acces și se împrietenești, și vorbește și discută și arată, sau fratele din familie mai mare care are acces. Deci lucrurile asta cu interzicere a accesului nu cred că rezolvă ceva dacă nu mergi complementar pe educație și o campanie foarte, foarte bine gândită în școli.”, a mai explicat liderul UDMR.

Ce soluții propune Kelemen Hunor

Pe lângă educația din școli și implicarea familiei, liderul UDMR susține că autoritățile ar trebui să discute cu specialiști din IT, psihologie și pedagogie pentru a construi politici eficiente.

„Sunt deja lecții care văd eu la copiii mei trebuie făcute pe internet, fiindcă așa e conceput sistemul și e foarte bine că trebuie să se obișnuiască copilul și cu instrumentele digitale și atunci când tu ai dat instrumentul digital pentru a rezolva anumite chestiuni la școală e aproape imposibil să interzici, să nu aibă. Ei sunt mai abili decât părinții lor. Din acest punct de vedere, o abordare complexă și extrem extrem de bine chibzuită e necesară. Trebuie să vorbești și cu IT-iști și să vezi dacă merge sau nu merge și unde sunt problemele. Copiii pot accesa absolut orice. Asta zic că dacă n-ai vorbit cu un IT-ist…. Arafat e bine intenționat, dar trebuie să vorbești și cu IT-iști și trebuie să vorbești și cu specialiști, și cu psihologi, și cu pedagogi. Deci, haideți să ducem o dezbatere, dacă se poate. Rațional.”, a concluzionat Kelemen Hunor.