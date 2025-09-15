Accident grav în județul Constanța. Un tată a rămas fără un picior, după ce a fost spulberat de un șofer beat

Un tată a fost de un șofer beat, pe o stradă din satul Răzoarele, comuna Oltina, . Tragedia a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Victima a rămas fără un picior.

Ce s-a întâmplat

Bărbatul de 39 de ani ieșise dint-un bar și traversa strada când a fost lovit violent, în plin, de un autoturism care circula cu mare viteză.

Impactul a fost atât de puternic încât victima a fost aruncată în aer la câțiva metri. Din păcate, bărbatul a rămas fără un picior. Acesta i-a fost smuls din genunchi.

Șoferul, reținut pentru 24 de ore

Șoferul vinovat a părăsit locul accidentului și se îndrepta spre Ostrov. El voia să iasă din țară. Polițiștii au pornit în urmărirea individului. Șoferul a fost interceptat în localitatea Lipnița, conform .

Individul a refuzat testarea cu aparatul etilotest și recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În urma acestora, bărbatul fost reținut pentru 24 de ore și urează să fie prezentat cu propunere de arestare.