ActiveWatch critică reacția lui Silviu Mănăstire (PNL) la un articol G4Media despre el: „Amenințările la adresa G4Media sunt inacceptabile. Ele creează un mediu ostil față de jurnaliști”

Organizația ActiveWatch a criticat reacția fostului jurnalist Silviu Mănăstire la un articol publicat pe G4Media despre el, catalogând-o ca fiind „inacceptabilă”, căci „creează un mediu ostil față de jurnaliști”.

În urma articolului G4Media, Mănăstire anunțase că se suspendă din funcția de secretar general adjunct PNL ca „să am timp sa ma ocup de niște băieți, ca pe vremuri”.

Silviu Mănăstire, reacție la un articol publicat pe G4Media despre el

Mănăstire a considerat că dezvăluirile jurnaliștilor G4Media nu reprezintă muncă jurnalistică, ci o campanie de linșaj la adresa sa. El a spus că se suspendă din funcția pe care o are în PNL, dar asta doar pentru a se „ocupa de niște băieți”.

„Se pare ca noua Direcție neomarxista din politica și presa userista este linșajul la viața privată. Minciuna grosiera transformata in ciomag de Crăciun!

Dacă așa e moda de azi, voi acționa și eu in consecință, fără mila și fără regrete. Așa se va juca acest joc pentru 2024.

Pana lămuresc pe cai legale mizeria produsă de Tapalaga, de sclavul lui trist Semeniuc și umflata politic de “istericul Ghinea” ma autosuspend din funcția de secretar general adjunct al PNL. Sa am timp sa ma ocup de niște băieți, ca pe vremuri. Nu mor caii când vor câinii!

#curatammizeriausere”, a scris Silviu Mănăstire,

ActiveWatch critică reacția lui Silviu Mănăstire

ActiveWatch a intervenit în dispută și a condamnat faptul că un politician, fost jurnalist, a ajuns să-și amenințe foștii colegi de breaslă. Organizația a mai precizat că ieșirea lui Mănăstire trebuie sancționată de conducerea partidului.

„Amenințările politicianului PNL, Silviu Mănăstire, la adresa jurnaliștilor G4Media sunt inacceptabile. Astfel de amenințări formulate public creează un mediu ostil față de jurnaliști și pot ajunge, în cele din urmă, să aibă efecte concrete asupra siguranței fizice a acestora.

În contextul în care în România amenințările, injuriile, campaniile de kompromat și linșajul public care vizează jurnaliști au devenit o normalitate, iar anul acesta am avut, in extremis, și o condamnare penală la an de închisoare cu executare pentru încercarea de a pune la cale uciderea unui jurnalist timișorean, iar o altă condamnare penală care i-a vizat pe foștii rector și pro-rector ai Academiei de Poliție care au amenințat și șantajat o jurnalistă, considerăm că amenințări de tipul celei formulate de Silviu Mănăstire nu trebuie să fie tolerate și trebuie să fie sancționate de către liderii PNL”, a transmis ActiveWatch,