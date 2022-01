Adrian Câciu: „Este necesară o revizuire a cheltuielilor bugetare și o eliminare a risipei bugetare. E ușor de spus, greu de făcut, dar nu imposibil” (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat luni, în emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstire, că o măsură luată pentru gestionarea cheltuielile bugetare vizează introducerea liniilor de cheltuieli ordonatorilor principali de credite, după execuție și nu după dorință:

„Este necesară o revizuire a cheltuielilor bugetare și o eliminare a risipei bugetare. E ușor de spus, greu de făcut, dar nu imposibil. Chiar și anul acesta am început, chiar au fost supărări la încheierea acestui buget pe care am reușit să îl facem în două săptămâni, să dăm liniile de cheltuieli ordonatorilor principali de credite, după execuție și nu după dorință. Foarte mulți miniștri s-au arătat surprinși, dar văzând execuția din ultimii ani au înțeles că suntem într-o zonă măcar de prudență bugetară”, a spus ministrul Finanțelor.

Acesta a oferit o replică în legătură cu informațiile apărute în presă că ar fi promovat interesele companiei Huawei în editoriale de specialitate, în anii trecuți:

„Colaborarea mea cu schemele de promovare este publică, am declarația de avere. Nu cred că am făcut advertorial pentru o anumită companie, ci pentru un anumit principiu. Nici anul acesta nu am reușit să avem licitație 5G. Nu contează cine ar câștiga, ci ideea de bază este pierderea de competitivitate”.