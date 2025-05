Adrian Câciu: „Eu nu susțin niciun candidat și în niciun caz pe Simion. Poporul a votat un extremist și pe Nicușor Dan. Evident, asta a dus la o creștere a cursului valutar, care ne-a costat 43 de miliarde de lei” (VIDEO)

Deputatul PSD, , a comentat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, postarea sa de pe Facebook, care a crear controverse, cu privire la motivul creșterii cursului valutar.

„Intrarea lui Nicușor Dan în turul 2, pentru că la Simion ne așteptam, a dus la acest, să zic așa, tsunami”

Adrian Câciu a declarat că nu susține niciun candidat și a afirmat că alegerile recente au dus la o creștere a cursului valutar, ceea ce a costat România 43 de miliarde de lei.

Câciu a menționat că, dacă ar fi fost Crin Antonescu în turul 2, situația economică nu ar fi fost atât de problematică.

“Haideți să începem așa, ca să fie clar pentru toată lumea. Eu nu susțin niciun candidat și în niciun caz pe Simion, dar faptul că n-a intrat Crin Antonescu în turul 2 a dus la demisia Guvernului, normală pentru că, mă rog, poporul a votat altceva, a votat un extremist, din păcate, și a votat pe Nicușor Dan. Acum, evident, asta a dus la o creștere a cursului valutar și posibil să mai vedem frământări pe piața valutară, care ne-a costat 43 de miliarde de lei”, a spus Câciu.

“(…) Opinia mea este că intrarea lui Nicușor Dan în turul 2, pentru că la Simion ne așteptam, a dus la acest, să zic așa, tsunami și o să mai avem. Dacă intra Crin Antonescu, nu aveați astăzi un curs de 5,1 și e vreo problemă să am o opinie, că asta nu înțeleg?”, a mai adăugat fostul ministru.

„Dacă era Crin Antonescu în turul 2, nu aveam această problemă”



Câciu a făcut o comparație cu e s-a întâmplat și în noiembrie, când a intrat Georgescu în turul 2.

“Haideți să explic un pic pentru toată lumea. În noiembrie, în 25 noiembrie, am avut o postare, dar pe alt subiect, pe bursă. Intrarea lui Georgescu în turul 2 a ținut cursul stabil pentru că aveam guvern care era stabil, dar bursa a căzut și am pierdut 2 miliarde de .

Ce diferență avem între noiembrie și acum? Avem un extremist, echivalentul lui Georgescu, că nu pot să zic altfel despre Simion și îl avem pe Nicușor Dan. Asta e tot, nu este ceva … Am văzut că a ieșit Nicușor Dan, a vrut să facă o scăriță… Mai are mult, mai are mult până ajunge el să facă scărița la mine, dar asta e.”

Deci domnul Nicușor Dan, la momentul ăsta, și Simon la fel au nevoie de voturi. Dacă vor să fie președinții României, ar trebui să se uite la tot electoratul, inclusiv la cel al PSD, inclusiv la cetățeanul Câciu sau deputatul Câciu, cum vreți să îl luați. Nu poate să vină și să răspundă cum a răspuns, dar asta e o problemă … v-am zis, nici nu-l iau în seamă, încă nu a crescut la nivelul politicii mari.

Am avut o opinie și eu îmi mențin această părere, că dacă era Crin Antonescu în turul 2, nu aveam această problemă.”, a mai precizat deputatul PSD.