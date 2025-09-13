Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a transmis că decizia Executivului de a nu prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată în coaliția de guvernare, fără nicio opinie contrară. Reacția sa vine după ce Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, că decizia n-a fost discutată în coaliție, că va cere „urgent” clarificări și că „PSD nu poate fi de acord” cu această hotărâre.

Ce explicații a dat Dogioiu despre decizia privind adaosul comercial la alimente

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, a transmis Ioana Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a mai precizat că premierul Ilie Bolojan (PNL) va avea săptămâna viitoare discuţii cu reprezentanţii retailerilor pentru a se asigura că stoparea plafonării nu va provoca

Ce spusese Grindeanu despre eliminarea plafonării la alimentele de bază

Ioana Dogioiu practic a contrazis astfel declarații ale liderului PSD, Sorin Grindeanu, făcute cu doar câteva ore înainte.

„Inflația a ajuns din nou la niveluri record.

Este un semnal care m-a îngrijorat la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie.

Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!

Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!

Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii!

O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară”, a transmis Sorin Grindeanu,