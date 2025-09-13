B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente. Schimb de replici între Grindeanu și Dogioiu

Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente. Schimb de replici între Grindeanu și Dogioiu

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 17:05
Guvernul nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente. Schimb de replici între Grindeanu și Dogioiu
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Ce explicații a dat Dogioiu despre decizia privind adaosul comercial la alimente
  2. Ce spusese Grindeanu despre eliminarea plafonării la alimentele de bază

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a transmis că decizia Executivului de a nu prelungi plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată în coaliția de guvernare, fără nicio opinie contrară. Reacția sa vine după ce Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a susținut că decizia n-a fost discutată în coaliție, că va cere „urgent” clarificări și că „PSD nu poate fi de acord” cu această hotărâre.

Ce explicații a dat Dogioiu despre decizia privind adaosul comercial la alimente

„Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, a transmis Ioana Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a mai precizat că premierul Ilie Bolojan (PNL) va avea săptămâna viitoare discuţii cu reprezentanţii retailerilor pentru a se asigura că stoparea plafonării nu va provoca creşteri mari de preţuri.

Ce spusese Grindeanu despre eliminarea plafonării la alimentele de bază

Ioana Dogioiu practic a contrazis astfel declarații ale liderului PSD, Sorin Grindeanu, făcute cu doar câteva ore înainte.

„Inflația a ajuns din nou la niveluri record.

Este un semnal care m-a îngrijorat la fel de mult ca zvonurile privind renunțarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie.

Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!

Specialiștii spun că ridicarea plafonării ar crește imediat inflația cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși!

Așadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecție, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici și medii!

O spun public și o voi afirma clar și în cadrul viitoarei Coaliții: presiunea prețurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară”, a transmis Sorin Grindeanu, pe Facebook.

