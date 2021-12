Adrian Câciu: Se va face o analiză a regimului fiscal. Vom avea asistență tehnică de la instituțiile financiare internaționale. În Europa, numai noi mai suntem sentimentali după o cotă unică pe care nu o mai avem (VIDEO)

Schimbarea regimului fiscal nu se va produce în 2022, însă se va face o analiză cu asistență tehnică din partea instituțiilor financiare internaționale, a explicat ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

Ministrul Adrian Câciu a anunțat că se va face o analiză a regimului fiscal din România

Întrebat dacă e luată în calcul impozitarea progresivă și dacă s-ar putea introduce taxe mai mari pentru persoanele înstărite, ministrul Finanțelor a explicat: „Eu nu pot să vă spun care va fi rezultatul. Haideți să facem altfel. Se va face o analiză a regimului fiscal (…). Această analiză se face de către stat împreună cu actorii economici din România, cu asistență tehnică de la instituțiile financiare internaționale, deci nu vom fi doar noi subiectivi, și ne vom uita în toată Europa. Eu am avut întotdeauna pretenții de la mediul economic – încă o dată, omul are voie să aibă emoții, un om de business niciodată nu are voie să aibă emoții, dacă discutăm despre bani. Toată Europa este altfel, sau, mă rog, majoritatea este altfel, numai noi suntem sentimentali după o cotă unică pe care nu o mai avem”.

„Propunerea mea o veți auzi la jumătatea anului viitor, până atunci nu mă hazardez. Vreau să facem o analiză, cu picioarele în apă rece, pentru că aici nu este vorba ca statul să aibă mai mulți bani. Este vorba de competiția fiscală loială pe care o faci între oamenii care intră în competiție internă între ei sau externă cu alții. Vă spun că noi dacă avem o problemă cu mediul de afaceri românesc, dincolo de problemele interne cu evaziunea și economia neagră, este că sunt descurajați să mai fie competitivi la extern din perspectiva sarcinii fiscale. Arătați-mi în jurul nostru câte țări au 16% – Ungaria și Bulgaria, că sunt vecinii noștri, nu mă uit la Ucraina că nu este în Uniunea Europeană. Oare au 16%? Cei care investesc se uită la impozitare directă, nu la impozitare indirectă. Haideți să înțelegem niște chestiuni de macroeconomie și macrofiscalitate. Impozitarea directă este cea care îți atrage investitori. Cum poate România cu 16% să atragă investitori mai mult decât Ungaria cu 10 sau cu 9?”, a adăugat Adrian Câciu.

El a ținut să menționeze că „schimbarea regimului fiscal nu se va face în 2022”.

„Se va face o analiză împreună cu toate instituțiile financiare internaționale, asistență tehnică și de la Banca Mondială, și de la FMI, probabil și de la Comisia Europeană, mediul de afaceri românesc, capacitatea economiei de a suporta sarcina fiscală trebuie văzută foarte bine, scopul în sine nefiind acela ca statul să încaseze mai mulți bani, ci ca sarcina fiscală să fie mai ușor suportabilă de către mediul economic”, a mai spus oficialul, care a precizat că nimeni nu va mai obține facilități dacă nu își plătește taxele.